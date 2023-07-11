الخميس, يوليو 13, 2023
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المصرية نسرين سند في إطلالة نارية.. لابسة من غير هدوم (شاهد)

الممثلة وعارضة الأزياء المصرية نسرين سند تتألق بفستان ذهبي قصير

كتب رفيف عبدالله
نسرين سند
الممثلة وعارضة الأزياء المصرية نسرين سند
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وطن – فاجأت الممثلة وعارضة الأزياء المصرية، نسرين سند، متابعيها بجرأتها، حين ارتدت فستاناً جريئاً على غرار الممثلات الأجنبيات.

وظهرت نسرين سند في الصور التي نشرتها عبر “انستغرام“، بفستان ذهبي قصير عبارة عن خيوط فقط.

خيوطاً فقط

وبدت نسرين وكأنها لا ترتدي شيئاً، خاصة أن خيوطاً فقط غطت الأماكن الحميمية في جسدها.

نسرين سند
فستان نسرين سند مكون من خيوط فقط

وعلقت الفنانة وعارضة الأزياء المصرية على الصور: “لحظات لا تنسى في آيرس نوبل، برعاية ذا ويستين باريس”.

ونسرين هي ممثلة وعارضة أزياء مصرية، و سفيرة العلامتين التجاريتين ”Apm Monaco“، و”Cacdemode Swim“.

نسرين سند
نسرين سند

مجال التمثيل

ظهرت نسرين لأول مرة في مجال التمثيل بأفلام شهيرة على غرار “Fast and Furious7” لجيمس وان ، و “Sea Shadow” للمخرج نواف الجناحي ، والتي حصلت أيضًا على جائزة ADFF ، و “Ghafwa” من “Shaghaf Team” الذي حصل على جائزة “SHAMS” . وأربعة أفلام قصيرة رشح أحدها في مهرجان تريبيكا السينمائي ، و هو آدم للمخرجة أماني السعيد.

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نسرين سند
فستان نسـرين سند الجريء

عارضة عالمية

عملت نسرين عارضة للعديد من العلامات التجارية العالمية، مثل: كارتييه، بولغري، روبرتو كافالي، شانيل، فيرزاتشي، برادا، أرماني، لابورجوازي.

نسرين سند
نـسرين سند

كما شاركت في أسابيع الموضة بمنطقة الشرق الأقصى والشرق الأوسط.

شاركت سند أيضاً في مهرجان كان السينمائي بنسخته العام الماضي.

المصدررصد وتحرير وطن

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