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رياضة

الفيفا يفرض عقوبة قاسية على نادي النصر السعودي.. وهذه تفاصيلها

النصر السعودي ممنوع من تسجيل الصفقات هذا الصيف بعد عقوبة اتحاد الفيفا

كتب فارس أبو شيحة
عقوبة نادي النصر السعودي
عقوبة نادي النصر السعودي
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وطن- أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، عقوبة قاسية بحق نادي النصر السعودي، الممنوع من إبرام أي من الصفقات في سوق الانتقالات الصيفية، استعداداً للموسم الجديد 2023-2024.

وأفادت صحيفة “الرياضية” السعودية، بأن اتحاد الفيفا خاطب الاتحاد السعودي لكرة القدم، يطالب فيه توقيف نادي النصر عن تسجيل أي من الصفقات الجديدة في الميركاتو الصيفي الحالي.

عقوبة نادي النصر السعودي

وأردفت الصحيفة، ” العقوبة تأتي بسبب عدم تنفيذ نادي النصر، قرار تغريمه مبلغ 2 مليون ريال سعودي. لصالح نادي ليستر سيتي الإنجليزي، في صفقة التعاقد مع النيجيري أحمد موسى في صيف ميركاتو 2018″.

كما وتابعت، ” ليستر سيتي وضع بنداً ينص على حصوله على مبلغ 820 ألف ريال سعودي، في حال مشاركة النيجيري موسى مع نادي النصر السعودي، في أكثر من 40 مباراة، وكذلك مليون ريال سعودي في حال حصول الفريق على المركز الأول أو الثاني في الدوري الممتاز”.

ولم يسدد نادي النصر السعودي أي من المبالغ. لصالح نادي ليستر سيتي الإنجليزي، بعد حصوله على خدمات اللاعب النيجيري أحمد موسى في صيف 2018.

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وختمت الصحيفة السعودية، ” العقوبة سيتم رفعها في حال قام نادي النصر بتسديد المبلغ، ليتبقى قضية المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الحالي للمنتخب المصري. حيث حصل على حكم من اتحاد الفيفا ومحكمة الكاس الرياضية، يحرم فيه النادي من التعاقدات”.

كما وتقدر قيمة مستحقات البرتغالي فيتوريا المتأخرة من نادي النصر السعودي (العالمي)، حولي 8 ملايين يورو.

توقيف تعاقدات النصر السعودي

من جهته ذكرت تقارير صحفية أخرى، بأن العقوبة بحق نادي النصر السعودي. سيتم إلغاؤها بمجرد دفع المبلغ المطلوب منه لصالح ليستر سيتي.

كما ووصل عدد الأندية السعودية الموقوفة بجانب نادي النصر (العالمي)، إلى 15 نادياً سعودياً في دوري روشن السعودي ويلو عن إبرام الصفقات الجديدة، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

النصر السعودي
النصر السعودي

وكان النيجيري أحمد موسى، لاعب نادي سيفا سبور التركي الحالي، قد انضم إلى صفوف نادي النصر السعودي في صيف 2018. قادماً من نادي ليستر سيتي الإنجليزي. بصفقة وصلت قيمتها 16.5 مليون يورو.

كما وخاض موسى 58 مباراة مع العالمي السعودي في كافة المسابقات المختلفة، سجل فيها 11 هدفاً. و14 تمريرة حاسمة لزملائه، وتوج مع الفريق بلقب الدوري السعودي الممتاز وكأس السوبر السعودي في موسم 2018-2019.

المصدروطن + صحيفة الرياضية السعودية

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