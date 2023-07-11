الثلاثاء, يوليو 11, 2023
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حياتنا

العلاقة الحميمة: 7 صفات رئيسية يحبّها الرجل في المرأة!

"لا يقتصر النشاط الجنسي على الأفعال الجسدية فحسب، بل يشمل أيضًا التواصل العاطفي".

كتب معالي بن عمر
التحدّث مع شريكك على العلاقة الحميمة watanserb.com
التحدّث مع شريكك على العلاقة الحميمة
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وطن-كما يحتاج الزواج إلى أن يفهم الطرفان طبيعة الطرف الآخر وطريقة تفكيره، كذلك العلاقة الحميمة تحتاج إلى أن يكتشف الزوجان مناطق الإثارة في جسم كل منهما، وما يفضلانه وما لا يرغبان فيه خلال الجماع. وهو أمر ضروري لا يجب الاستهانة به، لأنه قد يتسبب في مشكلات زوجية أصلها عدم الاستمتاع بالعلاقة الخاصة.

فضلاً عن ذلك، هناك صفات رئيسية يحب أن يجدها الرجل في المرأة في أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، وهي كالآتي:

1. الحماس

ليس هناك شك في أن الشغف والإثارة عنصران أساسيان لتجربة جنسية جيدة. لا ينبغي أن تكون الحياة الجنسية كعمل روتيني، بل يجب أن تكون لحظة متعة. غالبًا ما تُظهر النساء اللواتي يعبرن عن الحماس والعاطفة للرجال أنهم يحبون الاقتراب من أزواجهم ومشاركة تلك العلاقة الحميمة، بحسب ما نشرته موقع “سيتي ماغازين” السلوفينية.

صفا يبحث عنها الرجل في المرأة
العلاقة الحميمة

2. جاذبية

وفق ترجمة “وطن“، لا يقتصر النشاط الجنسي على الأفعال الجسدية فحسب، بل يشمل أيضًا التواصل العاطفي. ففي كثير من الحالات، يمكن أن يكون الارتباط العاطفي العميق أقوى من الانجذاب الجسدي.

3. البريق

الكيمياء مهمة للغاية ويمكن أن تكون العامل الحاسم في ما إذا كانت التجربة الجنسية ستكون جيدة أم لا. الكيمياء ليست شيئًا يمكنك خلقه – إنها صفة طبيعية وعفوية تمتلكينها أو لا، تمامًا مثل الانجذاب.

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4. الرغبة

الرغبة الجنسية مهمة للغاية لتكون العلاقة الحميمة ناجحة. يساعد وجود هذه المشاعر على خلق جو من العاطفة والإثارة التي يبحث عنها الرجال في السرير.

صفات يحبها الرجل في المراة في أثناء ممارسة العلاقة الحميمة
العلاقة الحميمة الناجحة

5. المداعبة

يحب الرجال أيضًا أن يشعروا بالمودة، والمداعبة، وتلقي العناق والاحتضان – هذه كلها طرق بسيطة تساعد للمرأة في إظهار حنانها تجاه الرجل. هذا لا يقوي الاتصال العاطفي فحسب، بل يعزز أيضًا العلاقة الحميمية والعاطفة.

6. الانفتاح والثقة

يقدر الرجال النساء المنفتحات على التجارب الجديدة والواثقين في أجسادهم وحياتهم الجنسية. المرأة الواثقة التي تعرف ما تريد هي جذابة بالنسبة لكلّ الرجال

7. الالتزام

التواصل هو مفتاح العلاقة الحميمة الناجحة. إذا عبر كلا الشريكين عن رغباتهما واحتياجاتهما وحدودهما، فيمكنهما تجنب المواقف غير المريحة وتحسين تجربتهما الجنسية.

الالتزام والحماس من بين الصفات التي يحبها الرجل في المرأة في أثناء ممارسة الجنس
نجاح العلاقة الحميمة والتواصل العاطفي
المصدرسيتي ماغازين-ترجمة وتحرير وطن

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