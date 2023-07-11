الذكاء الاصطناعي.. 6 مجالات ستغير حياتنا ومجتمعنا تمامًا بحلول عام 2030

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وطن-لا شك في أن الذكاء الاصطناعي (AI) يُعتبر اليوم اختراع ثوري في مجال العلوم والتكنولوجيا، لكن، كيف سيؤثّر هذا الاختراع على عالمنا الواقعي، وهل سيُحسّن البعض من مجالات حياتنا، أو سيغيّرها بالكامل. في الحقيقة، لسائل أن يسأل، ما الذي ينتظرنا بعد ظهور الذكاء الاصطناعي؟

في واقع الأمر، تنتظرنا موجة ضخمة من التغيير بعد بروز الذكاء الاصطناعي للعالم، واستعداده للسيطرة على حياتنا اليومية. تخيل عالماً يمكنك فيه التحدث بأي لغة، حيث يكون طبيبك الشخصي بجانبك، أو تُصمّم برامج الدراسة وفقًا لقدراتك الفردية. نعم، هذا هو المستقبل الذي ينتظرنا، وبحسب الخبراء، سيحدث هذا خلال عقد من الزمن.

وفيما يلي المجالات التي سيغيّرها الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030: