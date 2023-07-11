الثلاثاء, يوليو 11, 2023
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حياتنا

الذكاء الاصطناعي.. 6 مجالات ستغير حياتنا ومجتمعنا تمامًا بحلول عام 2030

"نعيش اليوم في عالم غير مسبوق حيث يمكن للتكنولوجيا أن تغير حياتنا بالكامل".

كتب معالي بن عمر
مجالات سيغيرها الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
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وطن-لا شك في أن الذكاء الاصطناعي (AI) يُعتبر اليوم اختراع ثوري في مجال العلوم والتكنولوجيا، لكن، كيف سيؤثّر هذا الاختراع على عالمنا الواقعي، وهل سيُحسّن البعض من مجالات حياتنا، أو سيغيّرها بالكامل. في الحقيقة، لسائل أن يسأل، ما الذي ينتظرنا بعد ظهور الذكاء الاصطناعي؟

في واقع الأمر، تنتظرنا موجة ضخمة من التغيير بعد بروز الذكاء الاصطناعي للعالم، واستعداده للسيطرة على حياتنا اليومية. تخيل عالماً يمكنك فيه التحدث بأي لغة، حيث يكون طبيبك الشخصي بجانبك، أو تُصمّم برامج الدراسة وفقًا لقدراتك الفردية. نعم، هذا هو المستقبل الذي ينتظرنا، وبحسب الخبراء، سيحدث هذا خلال عقد من الزمن.

وفيما يلي المجالات التي سيغيّرها الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030:

1. المترجم الفوري: الخيال العلمي أصبح حقيقة

بفضل الذكاء الاصطناعي، ستكون الترجمة الفورية بأي لغة ممكنة، حيث سنكون قادرين على مشاهدة CNN بسهولة بلغتنا الأم، بحسب ما أفادت به مجلّة “سيتي ماغازين” السلوفينية.

2. طبيب شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي

إذا وجدت نفسك يومًا ما تقوم بفحص معدل ضربات القلب، وضغط الدم، ومعدّل الإجهاد، ودرجة الحرارة، وتكوين الجسم على ساعتك الذكية، التي سنتلقى من خلالها إشعارات في الوقت المناسب حول حالتنا الصحية، هكذا سيجعل الذكاء الاصطناعي الرعاية الصحية أكثر سهولة ومرونة. تخيل أن ساعتك تكتشف زيادة في الأسيتون وسكر الدم وترسلك لإجراء فحص دم.
بحلول عام 2030 سيغير الذكاء الاصطناعي قواعد الحياة البشرية
الذكاء الاصطناعي وتأثيره على حياة البشر

3. – الذكاء الاصطناعي يقوم بمهام البشر اليومية

سيكون لكل منا نظام تشغيل مدعوم بالذكاء الاصطناعي ويتكيف تمامًا مع احتياجاتنا. من إجراء المكالمات وطلب الطعام إلى الاهتمام بجميع الخدمات اللوجستية. تمامًا كما هو الحال في الأفلام الخياليّة، سيساعدنا الذكاء الاصطناعي في العمل الإبداعي ويزيد من إنتاجيتنا.

4. الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية: القيادة البشرية ستصبح رفاهية

تخيل أن تُصبح القيادة البشرية من الناحية الإحصائية خطيرة للغاية إلى درجة أنها أصبحت غير قانونية.ولكن بفضل الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية، لن نضطر للقتال من أجل تعبئة البنزين. ومن المرجح أن تكون أقساط التأمين للسائقين من البشر مرتفعة للغاية، وستصبح القيادة “بالطريقة البشرية” رفاهية لا يستطيع تحملها سوى الأغنياء.

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ستجلب القيادة الذاتية وسيلة نقل جديدة مماثلة لسيارات أوبر ذاتية القيادة. سنكون قادرين على إحياء حبنا للرحلات البرية دون الاضطرار إلى بذل كل العمل الجاد والتركيز الذي تتطلبه القيادة، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

ستصبح البرامج الدراسية المُبرمجة بالذكاء الاصطناعي قاعدة أساسية.
الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

5. الذكاء الاصطناعي – التعليم: ادرس أي شيء في أي مكان

ستصبح البرامج الدراسية المُبرمجة بالذكاء الاصطناعي قاعدة أساسية. بدلاً من أن يتعلم الجميع وفقًا لنفس البرنامج، سيتم تكييف التعليم مع قدرات الفرد ومواهبه واهتماماته. تقريبا كما في فيلم “ماتريكس”، حيث يمكن  تعلم مهارات جديدة على الفور من خلال الغرس المباشر للمعرفة. في المستقبل، سيكون من الممكن الدراسة في أي جامعة في العالم، وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي والافتراضية والتفاعل.

في السياق ذاته، يعمل إيلون ماسك-Elon Musk في شركة Neuralink بالفعل على تطوير شيء مشابه لما رأيناه في فيلم Matrix.

6. أمن الذكاء الاصطناعي: الجريمة ستكون شيئاً من الماضي

تخيل أنك تعيش في عالم يستطيع فيه الذكاء الاصطناعي والأنظمة المتصلة تحديد الإشارات التي يمكن أن تهدد المجتمع بشكل فعال. كما هو الحال في فيلم “Minority Report”، قد نتمكن من محاربة الجريمة حتى قبل حدوثها. على الرغم من أن هذه حالة غير متوقّعة إلى حد ما، إلا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في اكتشاف التهديدات المحتملة وتقليل الجريمة.

 

وختمت المجلّة بالقول، إننا نعيش اليوم في عالم غير مسبوق حيث يمكن للتكنولوجيا أن تغير حياتنا بالكامل. سيغير الذكاء الاصطناعي عالمنا تمامًا وسيؤثر على كل فرد. وكل شيء سيحدث بالفعل حسب الخبراء في هذا العقد. لكن،كيف تستعد لهذا التغيير القادم؟

نحن نعيش في عالم غير مسبوق حيث يمكن للتكنولوجيا أن تغير حياتنا بالكامل.
الذكاء الاصطناعي
المصدرسيتي ماغازين-ترجمة وتحرير وطن

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