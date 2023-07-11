ارتباط حلا الترك بفنان مصري شاب.. هذا ما كشفه عن علاقتهما! (شاهد)

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وطن- فاجأت الفنانة البحرينية حلا الترك، متابعيها بصور رومانسية تجمعها مع الفنان المصري الشاب معتز هشام.

واعتقد الجمهور أن حلا الترك تعيش قصة حب مع معتز هشام، إلى أن حسم الأخير الجدل وكشف الحقيقة.

نمثل دوراً فقط

وأوضح معتز هشام في حديث مع القاهرة 24، أن الشائعات بدأت بعد تعاونهما في مسلسل “سكر”، والمقرر عرضه قريباً عبر منصة “شاهد”.

وتابع “مفيش أي حاجه بيني وبين حلا الترك.. كنا بنمثل دور بعض بس مش أكتر”.

نحب بعض في المسلسل

وأردف: “كنا بنحب بعض في المسلسل مش أكتر.. وممكن الناس ربطت بين المسلسل والحقيقة”.

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وتحدث هشام عن كواليس مسلسل سكر قائلا: “أنا أول مرة بغني وبمثل بطريقة مختلفة.. وبعمل استعراضات في مسلسل سكر، وكانت حاجة ممتعة جدًا”.

وأضاف: “أستاذة ماجدة زكي كانت زي مامتنا وبتجبلنا رز بلبن وأم علي.. وكانت الكواليس لطيفة جدًا، وعملنا عيد ميلاد لجزرة ومرة عيد ميلاد ليا”.

مسلسل سكر

وحول تأجيل المسلسل أوضح معتز هشام: “كان المفروض المسلسل يتعرض قريب ومش عارف اتأجل ليه بصراحة.. وسألت أستاذة ماجدة زكي بتقول إنه نازل قريب”.

ويجسد هشام دور طارق طفل من دار الأيتام، يحب الكرة بشكل كبير، ويتمنى أن يصبح لاعب كرة كبير. ويحب فتاة معه في دار الأيتام اسمها سكر والتي تجسدها حلا الترك.

ويقدم العمل باللغة العربية الفصحى، مع القليل من العامية.