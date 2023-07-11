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أمير خليجي في وضعيات فاضحة في كوريا.. غضب عربي من مسلسل “ملك الأرض” (فيديو)

طالب الجمهور منصة نتفليكس اعتذار للمشاهد العربي ووقف بث المسلسل

كتب رفيف عبدالله
أمير خليجي في وضعيات فاضحة في كوريا.. غضب عربي من مسلسل
مسلسل ملك الأرض
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وطن- أثار مسلسل “ملك الأرض”، King the Land، الكوري، غضباً واسعاً لدى الجمهور العربي، بعد مقطع الأمير العربي، وتحديداً الخليجي.

وظهر في إحدى حلقات مسلسل “ملك الأرض” الذي يعرض على منصة “نتفليكس”، أمير عربي خليجي ثري يرتدي الزي الخليجي.

أمير عربي ثري

وكان الأمير الذي يرتدي بشت وعقال، في حانة بين مجموعة من النساء شبه العاريات، ويستمتع بتناول المشروبات الكحولية معهن.

في مشهد آخر أثار اتهاماً ضد العمل بإظهار العرب بصورة غير محترمة، يقابل الأمير العربي بطلة العمل. ويقع في حبها على الفور ويبدأ في مغازلتها.

واتهم العرب، “نتفليكس”، بالإساءة إليهم ووضعهم في قالب غير واقعي، وغير مقبول، يقلل من قيمتهم.

إساءة إلى العرب

وجاء في التعليقات الغاضبة من الجمهور العربي: ” مسلسل يسيء لنا كعرب ما في احترام لدينا؟ ولا بعد ملبسينه شماغ ومطلعين العرب بشكل مقرف جداً”.

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وطالب آخر بتقييم المسلسل بشكل سلبي. وكتب: “أحب الكوريين ومسلسلاتهم لكن ما رضى على اللي بتشويه سمعتنا.. اكتبوا ف قوقل ملك الارض وحطو دسلايك عشان ينزل التقييم”.

مسلسل ملك الأرض
مشهد لقاء الأمير ببطلة العمل

وطالب آخرون نتفليكس، باعتذار للمشاهد العربي ووقف بث المسلسل.

انخفاض التقييم

وبالفعل، انخفض تصنيف مسلسل “ملك الأرض” على IMDB، إلى 11%، بينما وصل تقييمه على نتفليكس إلى 3.5% فقط.

مسلسل ملك الأرض
مشهد آخر للأمير الخليجي في المسلسل

وردت شركة البث الكورية الجنوبية ” JTBC” على الهجوم العربي، مدعية أن شخصيات العمل والأماكن والمناطق والأسماء كلها من نسج الخيال.

وأشاروا إلى أنهم لم يصوروا الرجل الثري بأمير دولة معينة.

المصدررصد ومتابعة وطن

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