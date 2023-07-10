8 مطارات أمريكية مفضلة بشدة لدى المسافرين.. ما هي ولماذا تُقصد؟

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وطن- مع وجود عدد قياسي من الأشخاص الذين يسافرون عن طريق الجو هذا الصيف، من المحتم أن يقضي الكثير من الناس وقتًا طويلاً في المطارات.

وسواء كنت من تحبها أو لاتفضل الانتظار فيها لبعض الوقت، تجربة المطار هي النقطة الأولى والأخيرة في معظم الرحلات، فلماذا لا تختار المطارات التي يحبها الناس بالفعل؟

على الرغم من وجود العديد من القوائم التي تمنح أفضل المطارات حول العالم، فليس غالبًا ما يختار المسافرون الواقعيون، الأفضل بالنسبة لهم.

لقد فعل موقع “TravelAwaits” هذا تمامًا من خلال جوائز Best Of Travel السنوية، التي تم ترشيحها واختيارها من قبل قرائها.

من خلال جوائز أفضل سفر لعام 2023، وجدت TravelAwaits المطارات الأمريكية التالية مفضلة لدى قرائها.

نظرًا لأن الفائز هو مطار كانساس سيتي الدولي، فإن بقية القائمة تأتي من المطارات الموجودة في جميع أنحاء البلاد، حيث يقدم كل موقع وسائل الراحة والأسباب المختلفة (تقريبًا) للاستمتاع بقضاء الوقت في انتظار رحلات الطيران الخاصة بك.

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في هذا المقال المُترجم عن موقع “traveloffpath“، نُقدم لكم 8 مطارات أمريكية يحبها المسافرون:

1. مطار كانساس سيتي الدولي (MCI)

يحتل مطار كانساس المركز الأول، لأسباب أكثر من مجرد حفلة الشواء الشهيرة في كانساس سيتي. هذا المطار ليس قريبًا حتى من أحد أكثر المطارات ازدحامًا في أمريكا، حيث يخدم أقل من 10 ملايين مسافر في عام 2022.

ذلك المطار الذي كان يعتبر من قبل تصميمًا قديمًا وغير فعال تم تحويله الآن إلى محطة مسافرين جديدة تتميز بمشروع فني عام كبير. ناهيك عن أن المبنى حصل على جائزة كونه أكبر منشأة زجاجية بالكامل في أمريكا.

2- مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي (ATL)

مطار أتلانتا هو الأكثر ازدحامًا في العالم، حيث يمر ما يقرب من 100 مليون مسافر عبر مبانيه في عام 2022 وحده. وفقًا لبعض التقديرات، يمكن الوصول إلى مطار أتلانتا في غضون ساعتين في رحلة طيران لنحو 80 في المائة من البلاد.

بصفته موطنًا لشركة دلتا إيرلاينز، فإن ATL مشغولة دائمًا. من أجل تلبية طلب العملاء، فإن عدد المتاجر والترفيه وتناول الطعام هي مزايا من الدرجة الأولى.

3. مطار شيكاغو أوهير الدولي (ORD)

مطار شيكاغو هذا هو مركز أمريكي ضخم آخر، وشهد عام 2022 ما يقرب من 70 مليون مسافر يأتون ويذهبون.

نظرًا لكونه مطارًا أكثر ازدحامًا في شيكاغو (مقارنة بميدواي)، فهو معتاد على التعامل مع أعداد كبيرة من حركة المرور، وبالتالي يميل إلى جذب الناس إلى الداخل والخارج بسرعة.

يتمتع المطار بوصلات جيدة مع وسائل النقل المحلية والكثير من المطاعم والتسوق لإبقائك مشغولاً إذا لم يكن لديك الوقت الكافي للذهاب لاستكشاف Windy City.

4. مطار سان فرانسيسكو الدولي (SFO)

كواحد من أكثر المحاور ازدحامًا في الساحل الغربي، ساعد مطار سان فرانسيسكو الدولي حوالي 40 مليون مسافر في الوصول إلى وجهاتهم في عام 2022. يحظى المطار بقبول كونه سهل الوصول، وله أجواء نظيفة وحديثة.

خيارات تناول الطعام متنوعة وواسعة، لدرجة أنه في الواقع تم الاعتراف بالمطار باعتباره الأفضل في البلاد لتناول الطعام. إحدى الحقائق المثيرة للاهتمام هي أن مطار سان فرانسيسكو الدولي (SFO) هو أحد المطارات القليلة في الدولة التي لا تستخدم إدارة أمن النقل، وبدلاً من ذلك تُعول على استخدام مقاولين خاصين.

5. مطار مينيابوليس – سانت بول الدولي (MSP)

اعتمد ما يزيد قليلاً عن 30 مليون مسافر على مطار مينيابوليس – سانت بول الدولي لإيصالهم إلى وجهاتهم في عام 2022، مما يجعله نقطة انطلاق مهمة مع المسافرين الأمريكيين.

غالبًا ما يتم تصنيف MSP في مرتبة عالية جدًا من حيث رضا العملاء، وذلك بفضل أكثر من 20 ألف موظف في “مينيسوتا نيس” في المطار. يحتوي المطار على فضاء فسيح، والوصول إلى وسائل النقل العام، ومسار مشي بطول 1.4 ميل في المبنى رقم واحد.

6. مطار فينيكس سكاي هاربر الدولي (PHX)

شهد مطار فينكس سكاي هاربور الدولي حوالي 45 مليون مسافر في عام 2022 وهو مركز مهم للخطوط الجوية الأمريكية وقاعدة لخطوط ساوث ويست الجوية.

لا يوجد الكثير من الرحلات الجوية الدولية هنا يوميًا، لذا لا ينبغي أن تتسبب الهجرة والجمارك في تأخير طويل، والمطار قريب من وسط المدينة. يساعد موضوع الحلوى على جلب القادمين إلى الداخل، وهناك العديد من الأماكن للتسوق وتناول الطعام.

7. مطار بالتيمور / واشنطن الدولي ثورغود مارشال (BWI)

مع وجود حوالي 22 مليون مسافر في عام 2022، لا يعد مطار ثورغود مارشال الدولي بالتيمور / واشنطن واحدًا من أكثر المطارات ازدحامًا في المنطقة تقريبًا، ولكن تم تصنيفه كمفضل لدى المسافرين.

على بعد تسعة أميال فقط من بالتيمور وما يزيد قليلاً عن 30 ميلاً من واشنطن العاصمة، يجعل هذا المطار الوصول بين الساحل الشرقي والوجهات البعيدة أسهل من المطارات الأكبر في هذه المنطقة.

إنه يوفر العديد من شركات النقل منخفضة التكلفة، والكثير من خيارات الأكل والشرب الرائعة، وحتى مسار للدراجات يحيط بالمطار إذا كنت بحاجة إلى الخروج وتمديد ساقيك في توقف طويل.

8. مطار بالم سبرينغز الدولي (PSP)

قد يبدو مطار بالم سبرينغز، الذي يخدم حوالي 3 ملايين مسافر فقط في عام 2022، صغيراً، لكنه ينمو بسرعة ومن المتوقع أن يتوسع كل عام.

يستقبل هذا المطار الناس من خلال التسوق الراقي والمناظر الطبيعية الصحراوية التي تمتزج بسلاسة مع البيئة المحلية، ناهيك عن ساحة الفناء والمنطقة العشبية للاسترخاء قبل الرحلة.