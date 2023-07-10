7 أسباب تدفع المرأة لأخذ إجازة طويلة مع صديقاتها قبل سن 30 عامًا

- Advertisement -

وطن-لا شكّ في أن كل امرأة في العالم تريد الهروب من الالتزامات اليومية والروتين وضغوط العمل من وقت لآخر، وعادة ما تكون الإجازات من هذا النوع قصيرة. لكن، ماذا لو خططت المرأة لقضاء عطلة طويلة ومريحة وممتعة للغاية مع أقرب أصدقائها، لاسيما وأن هذا ضروري قبل تجاوز سن 30 عامًا.

1. تعميق أواصر الصداقة

لا شيء مميز أكثر من التجارب المشتركة، فلا شيء يدعم الصداقة مثل هذا النوع من التجارب.

2. الوعي الذاتي

يعد قضاء العطلة مع الأصدقاء فرصة للتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل. فعندما تكون محاطًا بمن يعرفك جيدًا، سيكون من الأسهل عليك تحديد قيمك ونقاط قوتك وضعفك. في الوقت نفسه، يمكنك أيضًا التعلم من تجاربهم ووجهات نظرهم. لهذا السبب، أنت تحتاجين إلى إجازة طويلة مع صديقاتك، بحسب ما نشره موقع “سيتي ماغازين” السلوفيني.

3. شارك وعزز اهتماماتك

لا يوجد شيء أكثر تحررًا من مشاركة شغفك وهواياتك مع الأشخاص الذين يفهمونك. تعتبر العطلات وقتًا مثاليًا لذلك، لأن كل شخص لديه المزيد من الوقت لقاءه رفقة الأصدقاء وتقليل الضغوط اليومية.

4. تساعد في التخلص من الإجهاد

نحن نتعرض باستمرار لضغوط في العمل والأسرة والعلاقات. إن الإجازة مع الأصدقاء تشبه منتجعًا صحيًا صغيرًا من شانه أن يجدد الروح. فرفقة الأصدقاء، سوف تسترخي وتضحك وتتبادل القصص والنكات، ما سيساعدك على تقليل التوتر وزيادة رضاك ​​عن الحياة.

- Advertisement -

5. بناء الذكريات المشتركة

سوف تتذكر دائمًا ذلك الصباح المشرق، الذي جمعك بأفضل الأصدقاء. هذه الذكريات المشتركة لا تقدر بثمن وتقوي الروابط بينكما، حسبما ترجمته “وطن“.

6. تنمية الاستقلاليّة

سفر المرأة مع صديقاتها يقوي استقلاليتها ويزيد ثقتها بنفسها، حيث ستواجه معهن تحديات مختلفة، وستحل المشكلات معًا بحكمة وتتعلم أن تثق بنفسك.

7. تصميم مستقبل أفضل

يعد قضاء العطلة مع الأصدقاء فرصة لاكتشاف أهداف وأحلام وخطط جديدة للمستقبل. لذلك، من الجيّد تشجيع بعضكم البعض، بالإضافة إلى تبادل النصائح، ومساعدة بعضكم لخوض طريق النجاح.

ختامًا، من الضروري أن تأخذ المرأة وقتًا لقضاء إجازة طويلة مع صديقاتها؛ إجازة لن تكون مجرد رحلة، بل فرصة لتعميق الصداقات والتعرف على الذات وخلق مستقبل أفضل. لأنه كما يقول المثل: “الصداقة مثل الزجاج: بمجرد أن تنكس، لن تكون كما كانت”. لذلك، حاول حمايتها من الإنتكاسات والحفاظ عليها قدر المستطاع، لاسيما في مرحلة ما قبل 30 عامًا.