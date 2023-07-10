الإثنين, يوليو 10, 2023
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هدف رائع ورد فعل غير متوقع: لاعبة كورية تسجل هدفاً مذهلاً وتظهر خجلاً

جانغ سيلجي تسجل هدف الفوز في مباراة ودية ضد هايتي وتثير الدهشة برد فعلها

كتب خالد السعدي
منتخب كوريا الجنوبية للسيدات
لحظة تسجيل اللاعبة جانغ سيلجي هدف الفوز لمنتخب منتخب كوريا الجنوبية للسيدات
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وطن – راج مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للاعبة في صفوف منتخب كوريا الجنوبية للسيدات، سجلت هدفا في غاية الروعة، لكن رد فعلها بعد الهدف كان غريبا.

تعود القصة، للاعبة جانغ سيلجي التي سجلت هدفا الفوز لمنتخب بلادها، في مواجهة ودية جمعته بمنتخب هايتي وديا.

المباراة حسمها منتخب كوريا الجنوبية بهدفين لهدف أمام هايتي، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزلندا، والتي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وسدّدت اللاعبة جانغ سيلجي، ضربة صاروخية عرفت طريقها نحو شباك منتخب هايتي، في هدف ربما لا يتكرر كثيرا في مباريات الرجال.

الأنظار لم تتجه للاعبة جانغ سيلجي بسبب هدفها المذهل وحسب، لكن رد فعلها أثار تفاعلا كبيرا، بعدما ظهرت اللاعبة وهي في قمة الخجل بسبب إحرازها هذا الهدف الرائع.

مباراة كوريا الجنوبية وهايتي

وخلال المباراة الودية، بادر منتخب هايتي الذي يستعد لخوض المشاركة الأولى في كأس العالم للسيدات إلى افتتاح التسجيل في الدقيقة 16 عن طريق نيريليا مونديسير.

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في حين كثف المنتخب الكوري من وتيرة محاولاته الهجومية، حتى حانت الدقيقة 51 التي شهدت تسجيل هدف التعادل عبر ضربة جزاء نفذتها جي سويون.

وجاء الدور على جانج سيلجي التي سجّلت هدف الفوز لكوريا الجنوبية في الدقيقة 81 إثر ركلة حرة مباشرة نفذتها صوب الشباك.

مجموعة كوريا الجنوبية في مونديال السيدات

ويلعب منتخب كوريا الجنوبية في كأس العالم ضمن المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه كل من كولومبيا والمكسيك والمانيا، وهو يستهل مشوار المنافسة بمقابلة كولومبيا يوم 25 يوليو الجاري في سيدني.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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