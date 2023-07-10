هجوم قرش مروع.. لقطات مرعبة لما تعرضت له ممرضة أثناء رحلة غطس (شاهد)

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وطن – كادت ممرضة أمريكية أن تفقد ساقها اليمنى بعد أن تعرضت للهجوم من قبل سمكة قرش أثناء قيامها برحلة غطس في إحدى الجزر الإكوادورية.

وكانت ديليا يريارت ، البالغة من العمر 42 عامًا ، في المياه المحيطة بجزيرة موسكيرا الصغيرة ، في جزر غالاباغوس، في 4 يوليو عندما وقع هجوم سمكة القرش.

وقالت الضحية إنها أصيبت بالخدران في ساقها قبل أن تلاحظ أن البحر من حولها قد تحول إلى اللون الأحمر بدمائها.

وأظهرت اللقطات المرعبة للحادث “ديليا” أثناء نقلها على متن زورق وقد لف ساقها لوقف النزيف قبل نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

#Galápagos Una turista fue mordida por un tiburón mientras realizaba snorkelling cerca de la Isla #Baltra, en #Galápagos. @armada_ecuador pic.twitter.com/AwpFbmSaXc — ALDIA NOTICIAS (@aldiacomec) July 5, 2023

نزف كمية كبيرة من الدماء

وقالت لوسائل إعلام محلية وفقال لما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية: “شعرت وكأنها ضربة لذلك لم أدرك في البداية ماهيتها وعندما استدرت ، رأيت الكثير من الدماء”.

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وأضافت أنه “بحلول الوقت الذي وصلنا فيه إلى الشاطئ ، كنت أشعر بالفعل بالإرهاق”، مؤكدة أنها ،كانت تعرف نوع الجرح ، ورأته عميقًا وعرفت أنها فقدت الكثير من الدماء.

لم تفقد ساقها

وأشارت الممرضة “ديليا” إلى أنه لحسن حظها لم تر سمكة القرش التي هاجمتها أبدًا، ولحسن حظها أيضا وعلى الرغم من المخاوف الأولية للمسعفين ، إلا أنها لا تزال تستخدم ساقها بالكامل.

من جانبها، قالت ريناتو باتشيكو ، وهي طبيبة في مستشفى ريبوبليكا ديل إكوادور في جزيرة سانتا كروز: “إنها مستقرة ، وهي واعية ، وأجرت عملية جراحية في ساقها اليمنى. ولم تفقد ساقها”.

وأضافت أن “ديليا” لم تفقد وعيها أو حركة ساقها في أي وقت خلال المحنة المرعبة.

وقالت البحرية الإكوادورية إنها نُقلت من جزيرة سانتا كروز إلى جزيرة سان كريستوبال قبل نقلها إلى مدينة غواياكيل في البر الرئيسي على متن طائرة عسكرية.

وأظهرت صورة للمرضة “ديليا” وهي تحاول تحريك ساقها اليمنى بمساعدة طبيب بعد جراحة إنقاذ طرفها الذي كادت أن تفقده.

وكشفت الصورة عن عمق الجرح وخطورة الإصابة التي تعرضت لها، حيث ظهر أنه تمت خياطة ساقها بمئات الغرز الطبية.

وتقع جزر غالاباغوس على بعد 600 ميل من الساحل الإكوادوري.

واقعة سابقة

وسبق أن تعرض رجل الأعمال البريطاني أندرو نيومان عام 2018 لهجوم من قبل سمكة قرش يبلغ طولها 3.5 متر قبالة جزيرة سانتا التابعة لنفس الأرخبيل، حيث تمكن من النجاة بعد استخدام كاميرا GoPro الخاصة به لضرب القرش على رأسه قبل أن يفلت من فكيه.