نُزعت الرحمة من قلبها.. أم تلقي طفلتها من الدور الثاني بسبب صراخها

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وطن- أقدمت امرأة مصرية نزعت الرحمة من قلبها على إنهاء حياة ابنتها ذات الـ 3 سنوات، متذرعة أنها لم تعد تحتمل بكائها المستمر فقامت برميها من شرفة شقتها في الطابق الثاني.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام مصرية، فقد تلقى قسم شرطة السنبلاوين جنوب شرق محافظة الدقهلية بلاغا بسقوط طفلة تدعى مكة، تبلغ من العمر 3 سنوات، من شرفة الطابق الثاني في أحد المنازل.

وعقب نقلها إلى المستشفى تبين إصابتها بكسور بالفخذ الأيسر وكدمات بفروة الرأس، ونزيف داخلي على مستوى البطن.

تم ضبط الأم المجرمة وأقرت بفعلتها

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، من ضبط المتهمة التي لم يكشف عن اسمها ومواجهتها فأقرت بارتكابها الواقعة، وفق ما نقلت صحيفة “الأهرام” الحكومية.

وتبين أنه سبق اتهام الأم في قضية تبديد، والقضية رقم 13706 جنح مركز السنبلاوين (دعارة). وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وحبس المتهمة على ذمة التحقيقات، وبيان دوافع الأم الحقيقية من إلقاء طفلتها من الشرفة ومحاولة قتلها.

وبسؤال “د.ي.أ.ع”، 25 عامًا، ربة منزل، خالة الطفلة، اتهمت شقيقتها “ش”، 22 عاما ربة منزل بإلقاء الصغيرة من شرفة الطابق الثاني بداعي كثرة صراخها وبكائها.

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وتحتل مصر المركز الثالث عربيًا والرابع والعشرين عالميًا في جرائم القتل بحسب تصنيف “نامبيو” العالمي لقياس معدلات الجرائم، وتشكل جرائم القتل العائلية في مصر نسبة الربع.