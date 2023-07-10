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ملك المغرب على متن يخت فاخر رفقة ابنته شبيهة للا سلمى (فيديو)

الملك محمد السادس أنجب من طليقته الأميرة للا سلمى بناني، ولي العهد مولاي الحسن وشقيقته الأميرة خديجة

كتب فهمي الورغمي
ملك المغرب على متن يخت فاخر رفقة ابنته شبيهة للا سلمى
محمد السادس
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وطن- تداول نشطاء مغاربة مقاطع فيديو، زعموا أنها للملك محمد السادس، خلال إجازته الصيفية التي يقضيها حالياً شمال المملكة منذ عيد الأضحى المبارك.

ولفت ناشطون في السياق، إلى حضور الأميرة خديجة (16 عاماً)، الابنة الوحيدة للملك رفقة والداها في إجازته بينما كان يتجول في البحر على يخته الفاخر.

الملك محمد السادس يستجم في إجازته الصيفية

ولم يتسن لـ “وطن” التحقق من صحة مقطعي فيديو تمّ تداولهما منذ أمس، الأحد، زعم ناشروهما أنهما يظهران الملك محمد السادس وابنته الأميرة خديجة، على متن يخت فاخر.

محمد السادس
الملك محمد السادس يستجم في إجازته الصيفية

من هي الأميرة خديجة بنت محمد السادس؟

الأميرة خديجة بنت محمد السادس بن الحسن الثاني (28 فبراير 2007) ثاني أبناء الملك محمد السادس من زوجته سلمى بناني.

وُلِدت في الرباط، شقيقها الأكبر هو مولاي الحسن، ولي عهد المغرب. أصدر والدها مرسومًا بالعفو الملكي عن آلاف المساجين احتفالا بمولدها. زارت خديجة تونس مع والدتها في يونيو عام 2009.

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نسخة عن والدتها للا سلمى

ويُجمع جزء كبير من المغاربة أن ملامح الأميرة خديجة تشبه حدّ التماهي، ملامح والدتها الأميرة للا سلمى التي اختفت عن أي ظهور رسمي في المملكة منذ سنوات، وسط أنباء شبه مؤكدة تتحدث عن طلاقها من الملك منذ 2019 على أقل تقدير.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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