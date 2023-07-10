الإثنين, يوليو 10, 2023
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الهدهد

مغربية توثق مهرها من سعودي بمليون ريال نقداً وسط ذهول والدها (شاهد)

ردود الفعل على الزواج السعودي المغربي الباهظ الثمن

كتب سالم حنفي
مهر مليون ريال سعودي لمغربية
سعودي يقدم مهر مليون ريال للزواج من مغربية
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وطن – تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير لسعودي قدم مليون ريال سعودي نقدا مهرا لوافدة مغربية.

ووفقا للفيديو الذي وثقته العروس المغربية، المواطن السعودي وهي يخرج الأموال من الكيس البلاستيكي ويضعها امام والد الفتاة، الذي لم يصدق نفسه ولم يصدق ماذا يجري حوله.

وعلى الفور بدأ والد العروس بعد رزم النقود، متسائلا كم قيمة كل رزمة منها، لتوضح له ابنته أن كل واحدة عبارة عن 50 ألف ريل سعودي، اي ما يعادل 23 مليون بالعملة المغربية، وفق قولها.

وأظهر الفيديو موافقة الأب الفورية على الزواج، حيث سمع صوته مباركا لابنته بأن يتمم الله لها على خير.

الفيديو وحجم المهر المقدم أثار حالة من الجدل في السعودية وانقسم المغردين بين مهنئ ومبارك، وبين من رأى في الأمر مبالغة كبيرة من شأنها أن تصعب على الشباب السعوديين الزواج، مع بروز بعض الآراء لنسوية التي تعكس غيرة واضحة.

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ردود أفعال السعوديين على حجم المهر

وفي هذا السياق، قال خالد العواجي معربا عن اعتراضه على الأمر:”المبالغة بهذه الطريقة مزعجة ولا يساعد على الزواج بطريقة اكثر سهولة وش هالعروسة اللي عندها مزايا مو عند غيرها!”.

وقال آخر: “الله يوفقهم ويجمع ما بينهم بالحلال ، لكن لا يجي اخرة الوقت يتشكى بالمواقع”.

غيرة نسائية

ولم يخل الأمر من تغريدات تعبر عن غيرة نسائية، حيث قالت إحداهن:” وعندنا يصايحون خفضوا المهور يستخسرون فينا حتى ٨٠ الف بعد هالمشهد مهري يتضاعف ضعاف ولي موقد الزواج لا يتزوج يقعد عند أمه”.

وفي السياق نفسه، قالت المغردة سوزان الحربي:” الله لايبلانا مليون ريال؟ صدق فارغين عقليا اذا كان زوجها سعودي المفروض يتم التشديد بقوانين صارمه من الزواج من المغريبه ايش بتعمل فيها مليون تنشى شركه مثلا ؟ وعلى ايش اصلا ؟ ناس غريبه جد”.

سحر أسود

وكان للمغرد سلطان بن حمد رأيا آخر، قائلا:” سحر اسود مافيها كلام”.

وأيده في ذلك المغرد سعد السبيعي بالقول:” سحر لايجادل فيه عاقل حتى المهر في فندق صفقه تجارية حتى يفقر وبعدين نلقاه في شوارع اقادير ولا مراكش حاله يرثا لها وجايبته السفارة”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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