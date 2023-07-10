الإثنين, يوليو 10, 2023
الرئيسيةحياتناللحفاظ على لياقته..هذا هو النظام الغذائي الذي يتبعه لاعب التنس نوفاك ديوكوفيتش
حياتنا

للحفاظ على لياقته..هذا هو النظام الغذائي الذي يتبعه لاعب التنس نوفاك ديوكوفيتش

يختار ديوكوفيتش دائما تناول السلطات للحفاظ على هيكله النحيف والبقاء بصحة جيدة

كتب ايمان الباجي
للحفاظ على لياقته..هذا هو النظام الغذائي الذي يتبعه لاعب التنس نوفاك ديوكوفيتش
نوفاك ديوكوفيتش
- Advertisement -

وطن-دائما ما يحاول لاعب التنس الأول في العالم، الصربي نوفاك ديوكوفيتش الحفاظ على لياقته البدنية والفنية، وقد كشف مؤخرا عن النظام الغذائي الذي يتبعه والذي يجعله واحد من أشهر لاعبي التنس بالعالم.

تحدث ديوكوفيتش، الذي تغلب مؤخرا على السويسري ستان فافرينكا في بطولة ويمبلدون للتنس، مع  جراهام بنسنجر حول النظام الغذائي الذي يتبعه والذي يلعب دورا مهما في تعزيز أدائه الرياضي.

تم تصنيف ديوكوفيتش حاليًا في المرتبة الثانية للرجال في الفردي من قبل رابطة محترفي التنس.

نظام غذائي “صحي بجنون”

وفي مقابلة أجراها مع جراهام بنسنجر، تحدث ديوكوفيتش عن النظام الغذائي الذي يلتزم به والذي يُوصف بأنه “صحي بجنون”.

وفي حديثه عما يأكله في يوم عادي، قال لاعب التنس: “أبدأ يومي بالماء الدافئ حتى أتمكن من مساعدة جسدي على التخلص من السموم.”

مضيفََا:”ثم بعد ذلك أتناول عصير الكرفس على معدة فارغة.”

@grahambensinger

Novak Djokovic talks about one of the most heartbreaking losses in his career #novakdjokovic #tennis #olympics

♬ original sound – Graham Bensinger

- Advertisement -

يعد استبدال قهوة الصباح أو عصير البرتقال بالليمون والماء طريقة رائعة تساعد على التخلص من دهون البطن وتقليل قياس الخصر.

علاوة على ذلك، فإن الحمض الموجود في الليمون يساعد على الهضم عن طريق تكسير بعض الكربوهيدرات الموجودة في طعامك.

بعد تناول العصير، أشار ديوكوفيتش إلى أنه يتناول عصير أخضر غني بالمغذيات، مع طحالب سوبرفوود.

وتابع بالقول: “أتناول الكثير من الفواكه في الجزء الأول من اليوم.”

ما هي الأطعمة التي يتناولها؟

يختار ديوكوفيتش أيضًا تناول السلطات للحفاظ على هيكله النحيف والبقاء بصحة جيدة.

وأوضح قائلا: “لا أحب تناول أي طعام يتطلب الكثير من الطاقة للهضم، خاصة في الجزء الأول من اليوم لأنني في ذلك الوقت أحتاج إلى أكبر قدر من الطاقة من أجل القيام بالتدريبات.”

كما يحب ديوكوفيتش تناول الحبوب والأرز البري والبطاطا الحلوة. كما يحب تناول البطاطس العادية.

ومع ذلك، فإنه يختار البطاطس “المطبوخة على البخار أو المسلوقة” بدلاً من المقلية – أو مليئة بالزبدة أو الجبن.

كما ذكر الاعب أنه غيّر نظامه الغذائي في مسيرته في عام 2010، بعد أن كشفت التقارير الطبيبة أنه كان يعاني من حساسية الغلوتين.

نتيجة لذلك، تخلى ديوكوفيتش عن الغلوتين والألبان والسكر المكرر، وقلل أيضًا من تناول اللحوم الحمراء.

وأشار إلى هذا التغيير على أنه تحدٍ، لكنه كان مصمماً على تحسين صحته.

نوفاك ديوكوفيتش
النظام الغذائي الذي يتبعه ديوكوفيتش يلعب دورا مهما في تعزيز أدائه الرياضي

في الوقت الحاضر، يتمتع النجم بنظام غذائي نباتي. يمكن أن يكون النظام الغذائي الخالي من المنتجات الحيوانية خيارًا صحيًا للبعض، حيث تحتوي النباتات على نسبة عالية من الألياف وتساعد على تقوية المناعة وتقليل الالتهاب، وفقا لما أوردته صحيفة إكسبرس البريطانية.

 

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

ما علاقة النظام الغذائي الغني بالملح بالتدهور المعرفي؟

حياتنا

الحليب كامل الدسم أم خالي الدسم.. أيهما أفضل صحيًا؟

حياتنا

دراسة أميركيّة حديثة تكشف عن تقلّبات ميكروبيوتا الأمعاء خلال النهار والمساء وحسب الفصول

حياتنا

تناول هذا النوع من الطعام بكميات كبيرة يقلل من مخاطر الإصابة بالخرف

حياتنا

تناول دائمًا هذين النوعين من الأطعمة في المنزل لتقليل الدهون في منطقة البطن

حياتنا

لماذا تعيش النساء عمراََ أطول من الرجال؟ جامعة هارفارد تُجيب

حياتنا

تعرّف على أهم 5 فوائد صحية للصيام

حياتنا

هذا هو سبب عدم قدرتك على إنقاص الوزن..

حياتنا

ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول الحليب ومشتقات الألبان؟

حياتنا

أمراض القلب والأوعية الدموية: هذا النوع من الطعام يؤدي إلى زيادة المخاطر

حياتنا

ماذا سيحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول السكر لمدة شهر؟

حياتنا

النظام الغذائي: طريقة ثورية تُفقدك 34 كيلوجراماً في 10 شهور فقط

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مغربية توثق مهرها من سعودي بمليون ريال نقداً وسط ذهول والدها (شاهد)

بنسبة 99%.. إمام عاشور يقترب من ارتداء قميص الأهلي المصري

ربطتهم بالإخوان كذبا.. بلجيكا تستدعي سفير الإمارات بعد فضيحة التشهير بـ1000 أوروبي

هجوم قرش مروع.. لقطات مرعبة لما تعرضت له ممرضة أثناء رحلة غطس (شاهد)

كريم بنزيما يتجول بسيارة فارهة في شوارع جدة.. فيديو يلفت الأنظار

جو بايدن يرتدي حفاظة على الشاطئ بدلاً من المايوه.. هكذا سخر إيلون ماسك منه! (شاهد)

موعد الهلال ضد غوريكا الودية والتشكيلة والقنوات الناقلة

7 أسباب تدفع المرأة لأخذ إجازة طويلة مع صديقاتها قبل سن 30 عامًا

لهذا عليك الإستحمام بالماء البارد بعد رحلة طيران مباشرة

المغامرة الخطيرة: مواطن سعودي يفقد هاتفه على جسر الباحة المعلق

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC