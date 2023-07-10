للحفاظ على لياقته..هذا هو النظام الغذائي الذي يتبعه لاعب التنس نوفاك ديوكوفيتش

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وطن-دائما ما يحاول لاعب التنس الأول في العالم، الصربي نوفاك ديوكوفيتش الحفاظ على لياقته البدنية والفنية، وقد كشف مؤخرا عن النظام الغذائي الذي يتبعه والذي يجعله واحد من أشهر لاعبي التنس بالعالم.

تحدث ديوكوفيتش، الذي تغلب مؤخرا على السويسري ستان فافرينكا في بطولة ويمبلدون للتنس، مع جراهام بنسنجر حول النظام الغذائي الذي يتبعه والذي يلعب دورا مهما في تعزيز أدائه الرياضي.

تم تصنيف ديوكوفيتش حاليًا في المرتبة الثانية للرجال في الفردي من قبل رابطة محترفي التنس.

نظام غذائي “صحي بجنون”

وفي مقابلة أجراها مع جراهام بنسنجر، تحدث ديوكوفيتش عن النظام الغذائي الذي يلتزم به والذي يُوصف بأنه “صحي بجنون”.

وفي حديثه عما يأكله في يوم عادي، قال لاعب التنس: “أبدأ يومي بالماء الدافئ حتى أتمكن من مساعدة جسدي على التخلص من السموم.”

مضيفََا:”ثم بعد ذلك أتناول عصير الكرفس على معدة فارغة.”

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يعد استبدال قهوة الصباح أو عصير البرتقال بالليمون والماء طريقة رائعة تساعد على التخلص من دهون البطن وتقليل قياس الخصر.

علاوة على ذلك، فإن الحمض الموجود في الليمون يساعد على الهضم عن طريق تكسير بعض الكربوهيدرات الموجودة في طعامك.



بعد تناول العصير، أشار ديوكوفيتش إلى أنه يتناول عصير أخضر غني بالمغذيات، مع طحالب سوبرفوود.

وتابع بالقول: “أتناول الكثير من الفواكه في الجزء الأول من اليوم.”

ما هي الأطعمة التي يتناولها؟

يختار ديوكوفيتش أيضًا تناول السلطات للحفاظ على هيكله النحيف والبقاء بصحة جيدة.

وأوضح قائلا: “لا أحب تناول أي طعام يتطلب الكثير من الطاقة للهضم، خاصة في الجزء الأول من اليوم لأنني في ذلك الوقت أحتاج إلى أكبر قدر من الطاقة من أجل القيام بالتدريبات.”

كما يحب ديوكوفيتش تناول الحبوب والأرز البري والبطاطا الحلوة. كما يحب تناول البطاطس العادية.

ومع ذلك، فإنه يختار البطاطس “المطبوخة على البخار أو المسلوقة” بدلاً من المقلية – أو مليئة بالزبدة أو الجبن.

كما ذكر الاعب أنه غيّر نظامه الغذائي في مسيرته في عام 2010، بعد أن كشفت التقارير الطبيبة أنه كان يعاني من حساسية الغلوتين.



نتيجة لذلك، تخلى ديوكوفيتش عن الغلوتين والألبان والسكر المكرر، وقلل أيضًا من تناول اللحوم الحمراء.

وأشار إلى هذا التغيير على أنه تحدٍ، لكنه كان مصمماً على تحسين صحته.

في الوقت الحاضر، يتمتع النجم بنظام غذائي نباتي. يمكن أن يكون النظام الغذائي الخالي من المنتجات الحيوانية خيارًا صحيًا للبعض، حيث تحتوي النباتات على نسبة عالية من الألياف وتساعد على تقوية المناعة وتقليل الالتهاب، وفقا لما أوردته صحيفة إكسبرس البريطانية.

