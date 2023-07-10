الإثنين, يوليو 10, 2023
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حياتنا

كريم بنزيما يتجول بسيارة فارهة في شوارع جدة.. فيديو يلفت الأنظار

النجم الفرنسي كريم بنزيما يستمتع بوقته في السعودية بعد انضمامه لنادي الاتحاد

كتب سالم حنفي
كريم بنزيما
سيارات كريم بنزيما الفارهة
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وطن – تطارد عدسات الكاميرات، اللاعب الفرنسي كريم بنزيما المنضم حديثا لنادي الاتحاد السعودي، في كل مكان يتواجد فيه بالمملكة، التي تشهد زخما رياضيا كبيرا بسبب الصفقات التاريخية التي يتم إبرامها.

وأظهر مقطع فيديو، جرى تداوله بكثافة بين السعوديين على موقع تويتر، سيارة فارهة يتواجد بها كريم بنزيما رفقة شقيقه، وتؤمنهما سيارة الشرطة.

وكان بنزيما متوجها رفقة شقيقه إلى إجراء جلسة تصوير بقميص نادي الاتحاد، فيما سُمع صوت الأذان وهو يُرفع، في مقطع الفيديو المتداول.

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كما انتشرت صورة، لكريم بنزيما وشقيقه وهما يجلسان رفقة عدد من لاعبي نادي الاتحاد، على أحد الكافيهات في جدة، وقد ظهر في الصورة نائب رئيس النادي أحمد كعكي، واللاعب الفرنسي المنضم حديثا للفريق نغولو كانتي.

انضمام بنزيما لنادي الاتحاد السعودي

وكان اللاعب الفرنسي كريم بنزيما قد وصل إلى مدينة جدة، للانخراط في معسكر فريقه الجديد الاتحاد السعودي، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

كريم بنزيما
كريم بنزيما ينضم للاتحاد السعودي

كريم بنزيما كان قد انضم إلى نادي الاتحاد في صفقة انتقال حر، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، بعقد حتى صيف عام 2026، وسيتقاضى بنزيما راتبًا سنويًا يُقدر بـ 100 مليون يورو.

ثروة كريم بنزيما

يُشار إلى تقارير حديثة تحدثت عن أن ثروة كريم بنزيما الصافية تبلغ 80 مليون دولار أمريكي، ويأتي معظم دخله وصافي ثروته من مهنته كلاعب كرة قدم.

ويحصل بنزيما على عقود رعاية من بعض العلامات التجارية المرموقة عالميًا، ويتقاضى نتيجة لذلك مبلغًا كبيرًا من المال.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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