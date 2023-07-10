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فيديو “مزرعة الحمير” يثير الهلع في مصر.. الذبح والسلخ لا يتوقف

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط مزرعة حمير عثر بداخلها على حمير مذبوحة ومسلوخة بإحدى قرى محافظة المنوفية شمال البلاد

كتب باسل سيد
فيديو
مزرعة الحمير في مصر
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وطن- عادت قضية ذبح الحمير ومزاعم بيع لحومها في الأسواق المصرية إلى الواجهة من جديد، بعد الإعلان عن ضبط مزرعة بها حمير مذبوحة بقرية مصرية الأمر الذي أثار الهلع والرعب في أوساط المصريين.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة العثور على مزرعة حمير، وبداخلها حمير مذبوحة ومسلوخة بإحدى القرى المصرية.

ضبط حمير مذبوحة ومسلوخة داخل مزرعة

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام مصرية، فقد داهمت أجهزة الأمن مزرعة حمير بقرية منشأة سلطان التابعة لمدينة منوف بمحافظة المنوفية، بعد تلقي بلاغًا من الأهالي.

حيث عثر بداخلها على 19 حمارا بينهم 5 نافقة و14 حية، بالإضافة إلى وجود جلود في المكان، يبيعها المستأجر لتحقيق مكاسب مالية.

ويسمع في الفيديو الذي يبدو أنه صور ليلاً، أحد الأشخاص وهو ينادي شخصاً آخر بأن يأتي ليرى المنظر الصادم.

وتابع أنه عثر على 30 حماراً مذبوحاً في الداخل وأشار إلى زرائب فيها حمير أخرى.

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وبينت التحقيقات أن المزرعة مؤجرة لشخص يعمل تاجرا ويدعى “فتحي، م، ج”يبلغ من العمر 40 عامًا وكان سبق اتهامه بذبح وسلخ حمير منذ عام.

كما تبين أن المزرعة غير مرخصة، وأن المتهم يقوم بتربية الحمير وذبحها وسلخ جلودها لبيعها.

وتم القبض على المتهم وأحيل إلى النيابة التي طلبت من أجهزة الأمن سرعة التحري والتأكد من عدم تسلل لحوم هذه الحمير إلى الأسواق.

ضبط حمير مذبوحة ومسلوخة داخل مزرعة في مصر
ضبط حمير مذبوحة ومسلوخة داخل مزرعة في مصر

لحوم الحمير وحوادث مماثلة

وجاءت هذه الحادثة لتعيد للأذهان وقائع مماثلة حدثت وتكررت كثيراً خلال الآونة الأخيرة في مصر، وأثارت المخاوف من انتشار عمليات الغش وبيع لحوم الحمير كبديل للحوم الماشية، التي ارتفعت أسعارها بوتيرة كبيرة بسبب تحرير سعر الصرف وتفاقم أزمة الأعلاف.

وتداول رواد مواقع التواصل عام 2021 مقطع فيديو لحمير مذبوحة ومسلوخة في إحدى مدن محافظة المنيا جنوب القاهرة.

وقبلها ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، شمال القاهرة، القبض على عصابة تخصصت في ذبح الحمير واستغلال جلودها في أغراض تجارية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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