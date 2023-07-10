الإثنين, يوليو 10, 2023
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حياتنا

فيديو متداول لزيارة كيليان مبابي الأولى للكاميرون.. سيارات مصفحة وعناصر مدججة

كتب شيراز ماضي
زيارة كيليان مبابي
زيارة كيليان مبابي الأولى لمسقط رأسه الكاميرون
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وطن – في زيارته الأولى لمسقط رأسه، انتشرت لقطات مصورة تُظهر كيف تتم حراسة اللاعب الفرنسي كليان مبابي في دولة الكاميرون، خلال الزيارة التي أجراها لعائلته، والتي شهدت ترحيبا واسعا.

وأظهر مقطع فيديو، موكب وهو يتحرك في الكاميرون، بمشاركة العديد من المركبات المصفحة والمسلحة.

كما شوهد عددا كبيرا من رجال الأمن، وهم يرافقون سيارة مبابي، ويهرولون بجانب الموكب أثناء تحركه.

زيارة مبابي للكاميرون

وأجرى مبابي، البالغ من العمر 24 عامًا، زيارة لدولة الكاميرون “موطنه الأصلي”، وسط شغف منقطع النظير من قبل المواطنين هناك.

شغف جماهيري يلغي مباراة ودية

وتسببت حالة الشغف الجماهيري، التي حظي بها مبابي، وحرص المواطنين على متابعة تحركات اللاعب الفرنسي، في إلغاء مباراة ودية رمزية كان سيشارك فيها.

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كما اضطر المنظمون إلى نقله عبر القارب في بعض محطاته بسبب استحالة القيام بذلك عبر الطرق البرية، بالنظر للازدحام المروري الخانق ومتابعة الجماهير اللحظية لكل تنقلاته.

يُضاف إلى ذلك أيضا، عجز قوات الأمن عن تأمين الزيارة بالطريقة التي كانت تريدها عائلة مبابي.

مشاركة مبابي في أعمال خيرية

وشملت زيارة كيليان مبابي للكاميرون، المشاركة في أعمال خيرية رفقة أطفال صم، وسط تفاعل شعبي من المشجعين الذين حرص المئات منهم على ارتداء قميص نادي باريس سان جيرمان الذي يلعب له مبابي.

كما قدّمت مجموعة من حوالي 100 راقص تقليدي عرضًا على شرف زيارة مبابي، الذي حرص على تحية الحشود الذين أبقوهم عناصر الشرطة على مسافة منه، قبل أن يُنقل بعيدًا في سيارة دفع رباعي.

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