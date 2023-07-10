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حياتنا

فيديوهات عارية لثرية خليجية في غرفة نومها بيد شاب مصري وهذا ما فعله

طلب المتهم من الضحية إعطائه مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي مقابل عدم نشر صورها

كتب أنس السالم
شاب مصري يبتز ثرية خليجية بصورها عارية في غرفة النوم
هدد المتهم الثرية الخليجيكتابة بإفشاء أمور خادشة لشرفه (تعبيرية)
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وطن – ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، القبض على شاب مصري (يبلغ من العمر 25 عاما) هدد فتاة ثرية خليجية بنشر فيديوهات وصور عارية وخادشة للشرف، بعدما أرسلت له فيديوهات عارية من غرف النوم.

ووفق وسائل إعلام مصرية، فقد جاء بأمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، أنّه هدد فتاة ثرية عربية كتابة بإفشاء أمور خادشة لشرفها؛ وهي صورها وفيديوهاتها عارية الجسد والتي سبق أرسلتها إليه، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب وهو إعطائه مبلغ “عشرة آلاف ريال سعودي”.

ابتزاز فتاة watanserb.com
ابتزاز فتاة – تعبيرية

كما استخدم المتهم حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بقصد إرتكاب الجريمة محل الاتهام السابق والمعاقب عليها قانوناً.

وقال موقع “صدى البلد” المحلي إن المتهم، تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر وشقيقتها عبر الهاتف المحمول من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

 

المصدرصدى البلد

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