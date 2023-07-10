“كلام وأفعال إباحية” .. فضيحة جنسية للفنان السوري أحمد رافع مع عشيقته (فيديو)

وطن – نشر موقع سوري، ما قال إنها فضيحة جنسية للفنان السوري أحمد رافع، مع إحدى عشيقاته، متحدثاً معها بكلام جنسي معها، ويبدو أنه كان يقوم بأفعال جنسية خلال المحادثة.

ووفق موقع “بلدي نيوز” السوري، فإنّه حصل على تسجيلات صوتية لأحمد رافع ومقاطع فيديو دون صوت من مصدر رفض الكشف عن اسمه.

ونوه مدير قسم الفيديو في “بلدي نيوز” أن رافع تحدث عن علاقاته الجنسية مع كامل عارضات الأزياء. وهو الأمر الذي تم التحفظ عن نشره “كونه مليء بالكلمات النابية التي أظهرت هذا الشخص على حقيقته”.

وأشار مدير قسم الفيديو في “بلدي نيوز” إلى أن ما نشر في المقطع المصور لا يمثل سوى واحد بالمئة مما وصل من مصدر خاص رفض الكشف عن هويته.

وأضاف أن “رافع” تحدث عن ممثلات بالأسماء في الوسط الفني في سوريا ملمحا إلى وجود علاقات جنسية معهن.

وقال الموقع أنه تحفظ على نشر تلك التسجيلات لما تحمله من إساءة غير مثبتة بحق الفنانات المذكورة أسماءهن.

فضيحة الفنان أحمد رافع

وخلال التسجيل المسرب، قال “رافع”: حبيبي أنا عشت بلبنان 16 سنة كنت ساكن ببناية لايف أمريكان على طريق مطار لبنان ضليت 16 سنة ساكن بالروف فوق بالملحق وكنت عايش ملك وكان معي 160 بنت عارضا أزياء وتلات نسوان اداريات يعني كنت هارون الرشيد بوقتا أنا”.

كما أضاف “رافع”: “اللبنانيات واللبنانيين نسبة السحاق عندن كتير عالية نسبة الطنطات بلبنان بينـ…. بعض نسبة كتير عالية هي مشكلة هادا الشعب عرفتي كيف. عم يتجوزوا بعضن الشباب هلق عم يتجوزو بعضن. من فترة عن عرس شبين عند جماعة الكتائب وكانوا عاملن طنطنة وهيصة وليصة”.

وكشف الممثل “رافع” عن علاقة خاصة تربطه بمحافظ مدينة حلب، و”لواء القدس” الذي قدّم له مأدبة غداء خلال تواجده في حلب.

وقال خلال التسجيل “حبيبي أنا 2 ونص عندي موعد مع المحافظ رايح عمحافظ حلب. هلق أنا عطريق اي حبيبتي انتي بس خلص من عند المحافظ بدي روح رايح معزوم عالغدا اوك عند لواء القدس. فبحكي معك حبيبتي انتي”.

وخلال حديثه مع عشيقته، شنّ أحمد رافع هجوم على زملائه في الوسط الفني، وتحديداً الفنان أيمن رضا. حيث وصفه بأنه “وسخ وكثير تافه ومحدا بيحبو حشاش”. حسب تعبيره

أحمد رافع يرد على “فضيحته”

ورد الفنان السوري أحمد رافع على فيديو فضيحته الجنسية مع عشيقته، واعتبر التسجيل “مفبرك”.

وأشار إلى ردّة فعل زوجته حينما علمت بأمر التسريب، وقالت له: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

في حين اعتبر أن الفيديو يهدف الى خلف فتن اجتماعية وطائفية، وذلك بعدما وجه شتائم نابية بحق الشعبين العراقي واللبناني، في الفيديو المتداول.

كما قال إن تعرض للابتزاز، حيث تواصل معه شخص من أوروبا، وطلب مبلغاً مالياً مقابل عدم نشر الفيديو.