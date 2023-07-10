فضحية جنسية لمدرب قبل مونديال السيدات.. مارس الجنس مع اللاعبات مستغلا سلطته

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وطن- تناقلت وسائل إعلام غربية خبر فضيحة ثقيلة تتعلق بمنتخب زامبيا النسائي لكرة القدم والذي سيشارك في بطولة كأس العالم للسيدات، بخصوص السلوك الجنسي من قبل “بروس موابي” المدير الفني للمنتخب، وأحيلت القضية إلى هيئة “فيفا” الدولية العام الماضي للتحقيق فيها، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “الغارديان”.

وتأتي هذه الفضيحة قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم للسيدات 2023 التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا.

ووفق شبكة “cbc” الأمريكية اتُهم موابي بإكراه اللاعبات على ممارسة الجنس معه إذا أردن الاحتفاظ بمكانهن في الفريق، كما اتُهم مدربون ومسؤولون زامبيون آخرون بسوء السلوك الجنسي وتم التحقيق معهم ، بما في ذلك مدرب فريق الفتيات تحت 17 عامًا، وفقاً للمصدر.

فضيحة مدرب منتخب زامبيا للسيدات.. الجنس مقابل اللعب

وقالت واحدة من اللاعبات في منتخب زامبيا، لم ترغب في الكشف عن اسمها في تصريحات صحفية عن موابي: “إذا كان يريد أن ينام مع شخص ما، فيجب أن تقول نعم، من الطبيعي أن ينام المدرب مع اللاعبات في فريقنا”.

وأكد رئيس الاتحاد الزامبي لكرة القدم أندرو كامانجا في رسالة إلى وكالة “أسوشيتيد برس”، الأحد، أن مزاعم سوء السلوك الجنسي أحيلت إلى الفيفا والشرطة الزامبية العام الماضي وقال إنها “قصة قديمة”. ولم يذكر كامانجا أيا من الأشخاص الذين يواجهون مزاعم بارتكاب مخالفات.

وتماشيا مع البروتوكول، قال الفيفا إن لجنته المستقلة للأخلاقيات لن تعلق على ما إذا كان هناك تحقيق جار أم لا.

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وبدأ اتحاد كرة القدم في زامبيا تحقيقاته الخاصة العام الماضي ، لكنه لم يذكر أسماء أي مسؤولين أو مدربين أو لاعبين متورطين في ذلك الوقت. وقالت الرابطة الزامبية عندما أصدرت إعلانا في، سبتمبر أيلول، إنها تأخذ هذه المزاعم على محمل الجد.

لكن صحيفة الغارديان نقلت عن مصدر مجهول قوله، إن الاتحاد الزامبي “يغض الطرف” عن هذه المزاعم بسبب النجاح الأخير لفريق السيدات تحت قيادة موابي.

وزامبيا، واحد من أربعة منتخبات إفريقية ستشارك في كأس العالم للسيدات 2023، ويلعب المنتخب الزامبي في المجموعة الثالثة مع إسبانيا واليابان وكوستاريكا وستقام تلك المباريات في نيوزيلندا.

وكانت قد تأهلت لأولمبياد طوكيو عام 2021 وكأس العالم في أستراليا ونيوزيلندا التي تبدأ هذا الشهر. لم يصل فريق الرجال إلى كأس العالم أبدًا.

وحققت زامبيا يوم، الجمعة، فوزا مفاجئا 3-2 على ألمانيا الفائزة بكأس العالم مرتين في مباراة ودية لبطولة هذا العام. وسجل كابتن زامبيا ونجمة مهاجمها باربرا باندا هدفين من بينهما هدف الفوز في الدقيقة 12 من الوقت الإضافي.

ملكة النحاس

وكانت بطلة المنتخب باندا المعروفة بلقب “ملكة النحاس” في قلب جدل آخر بالنسبة لاتحاد كرة القدم الزامبي بعد انسحابها من كأس الأمم الأفريقية للسيدات العام الماضي بسبب قضية جنسية فاشلة.

وقام الاتحاد الزامبي لكرة القدم بإزالة باندا من فريقه للمشاركة في البطولة بسبب قواعد الأهلية الجنسية على الرغم من السماح لباندا باللعب في الأولمبياد وكأس العالم.

وألقى الاتحادين، الزامبي، والأفريقي، لكرة القدم باللوم على بعضهما البعض لسوء التعامل مع قضية باندا.

وكان موابي المتهم بسوء السلوك الجنسي مع اللاعبات ظهر في مقابلة على موقع FIFA على الإنترنت في مايو / أيار ، عندما تحدث عن اصطحاب زامبيا إلى كأس العالم للمرة الأولى.

وفي المقابلة ، قال إن إنجازات الفريق “غيرت كرة القدم في زامبيا” من خلال إلهام العديد من الفتيات لبدء اللعب.