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طريقتان فعالتان لإزالة التجاعيد من الملابس بدون مكواة

التبخير طريقة لطيفة وفعالة لإزالة التجاعيد، خاصة بالنسبة للأقمشة الرقيقة

كتب ايمان الباجي
طريقتان فعالتان لإزالة التجاعيد من الملابس بدون مكواة
إزالة التجاعيد من الملابس بدون مكواة
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وطن- بعض الملابس عرضة للتجاعيد مثل القمصان والكتان والسراويل.

بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم مكواة، قد يكون من الصعب إزالة هذه التجاعيد من الملابس. ومع وضع ذلك في الاعتبار، شاركت خبيرة التنظيف بيتيا هوليفيتش مع صحيفة إكسبرس البريطانية، طرق فعالة يمكن لأصحاب المنازل إتباعها إذا لم يكن لديهم مكواة أو كانوا يريدون تجنب قضاء ساعات في كي الملابس.

تعتمد أفضل طريقة بشكل طبيعي على نوع نسيج قطعة الملابس والمعدات المتاحة.

تبخير الملابس

قالت بيتيا: “التبخير طريقة “لطيفة” وفعالة لإزالة التجاعيد، خاصة بالنسبة للأقمشة الرقيقة.

إزالة تجاعيد الملابس دون مكواة
التبخير طريقة فعالة لإزالة التجاعيد

وأضافت”هناك العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها، مثل أجهزة بخار محمولة باليد أو أجهزة بخارية للملابس. وإذا أردت تطبيق هذه الطريقة، كل ما عليك فعله هو تعليق الثوب على علاقة أو استخدم شماعة خاصة بالمكواة البخارية لتثبيتها في مكانها.”

بعد ذلك، استخدام قدر الملابس البخاري وضعه بعيدًا عن القماش ببضعة سنتيمترات وحركه لأعلى ولأسفل، مما يسمح للبخار باختراق الألياف وتنعيم التجاعيد.

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وللحصول على أداء أكثر كفاءة، توصي الخبيرة بكي ملابسك بالبخار بعد ارتدائها، حيث تعمل أجهزة البخار بشكل أفضل على الملابس المجعدة قليلاً.

آلة تجفيف

تعمل هذه الطريقة فقط مع الملابس التي يمكن تجفيفها بشكل آمن. ببساطة ضع الملابس المجعدة في المجفف مع قطعة قماش مبللة أو بضع مكعبات ثلج.

بعد ذلك ضع المجفف على درجة حرارة متوسطة إلى عالية لدورة قصيرة. ستنتج الحرارة والرطوبة بخارًا يساعد على تنعيم التجاعيد.

بمجرد انتهاء الدورة، قم بإزالة الملابس فورًا وعلقها أو افردها بشكل مسطح لمنع ظهور تجاعيد جديدة.

لتوفير الوقت والطاقة، قم بتنشيف الملابس المصنوعة من قماش مشابه مع بعضها البعض. ومع ذلك، قد تحتاج إلى التحقق من ملصقات العناية على عناصر الملابس قبل استخدام أي من هذه الطرق لأن الأقمشة المختلفة قد تتطلب درجات حرارة محددة أو تقنيات مختلفة لمنع الضرر.

قد يتقلص الحرير والصوف على سبيل المثال أو يتلفان إذا تم وضعهما معا في المجفف.

وعند تخزين الملابس، تأكد من تعليقها أو طيها بدقة لتقليل ظهور التجاعيد في المقام الأول.
المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن

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