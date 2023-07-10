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الهدهد

شاهد ما فعله وزير إماراتي متهم بالتحرش في عزاء الشيخ هلال الحوسني

الشيخ هلال بن سلطان الحوسني شيعته عائلته يوم السبت، إلى مثواه الأخير، عن عمر يناهر الـ 85 عاماً

كتب فهمي الورغمي
شاهد ما فعله وزير إماراتي متهم بالتحرش في عزاء الشيخ هلال الحوسني
وزير إماراتي متهم بالتحرش في عزاء الشيخ هلال الحوسني
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وطن- أفادت منافذ إعلامية عمانية بوصول وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إلى بلدة الهجاري بولاية الخابورة لتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد السلطنة، الشيخ هلال بن سلطان بن سيف الحوسني.

وكان في استقبال المسؤول الإماراتي عدد من الشخصيات الرسمية المحلية، ووجهاء بلدة الهجاري، الذي رحبوا بضيفهم القادم على متن طوافة هليكوبتر.

وكانت السلطنة قد شيّعت فقيدها، ببالغ الحزن والأسى، السبت، إلى مثواه الأخير عن عمر يناهز 85 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

استقبلت عائلة الفقيد وأصدقاؤه التعازي من عموم المواطنين ومن السلطات العمانية وحتى من الدول الصديقة للسلطنة، الأمر الذي كشف عن المكانة المرموقة التي كان يحظي بها الشيخ هـلال بن سلطان الحوسني في السلطنة.

وزير إماراتي متهم بالتحرش في عزاء الشيخ هلال الحوسني
وزير إماراتي متهم بالتحرش في عزاء الشيخ هلال الحوسني

وزير التسامح الإماراتي وتهمة التحرش

اتُهم وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، من مهرجان “هاي” الأدبي “بالانتهاك الشائن”، بعدما تقدمت موظفة بشكوى ضده بالاعتداء الجنسي، عام 2020.

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وقالت مديرة المهرجان، كارولين ميتشل، إن المهرجان لن يعمل في أبو ظبي مستقبلا، ما دام الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزيرا للتسامح، حسب ما صرّحت لصحيفة “التايمز” البريطانية في نفس العام.

واشتكت الموظفة كيتلين ماكنامارا بأن الوزير اعتدى عليها مطلع عام 2020 وطالبت بالتعويضات القانونية.

وادعت ماكنمارا (32 عاما) أنها تعرضت للاعتداء من قبل وزير التسامح الإماراتي خلال اجتماع لمناقشة مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان قبل المهرجان.

ونفى وزير التسامح، البالغ من العمر 71 عاما، تلك الادعاءات. وقالت كيتلين في حوار مع صحيفة التايمز إن “الاعتداء” وقع يوم 14فبراير/ شباط 2020، في فيلا بجزيرة نائية دعيت إليها، كما كانت تعتقد، لمناقشة التحضيرات لتنظيم مهرجان “هاي” لأول مرة في أبو ظبي.

المصدرتويتر، صحيفة "التايمز" البريطانية، رصد وتحرير وطن

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