شاكيرا تدعم لويس هاميلتون في سباقه الأهم بملابسها الداخلية (شاهد)

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وطن– إذا كان أي شخص لا يزال لديه شكوك حول علاقة شاكيرا مع لويس هاميلتون ، فقد تشير العلامات الثابتة إلى أن علاقتهما الرومانسية تزداد جدية.

سباق الجائزة الكبرى البريطانية للفورمولا 1 هو محور الاهتمام الرياضي في عطلة نهاية الأسبوع.

دعم شاكيرا

ماكس فيرستابن هو المرشح الأوفر حظًا للفوز ، حيث تأخر لويس هاميلتون في خط البداية بالبدء في المركز السابع ، على الرغم من أنه يتطلع إلى العودة لتحقيق النصر.

في طريقه إلى منصة الحلم ، يمكن أن يحصل هاميلتون على دعم شاكيرا. قد تكون الكولومبية ستحضر سباق F1 Grand Prix ، بعد أن شوهدت في لندن في الساعات القليلة الماضية.

كانت شاكيرا في أوروبا هذا الأسبوع. أولاً ، ذهبت إلى برشلونة لتترك ابنيها ساشا وميلانو مع والدهم جيرارد بيكيه. ثم سافرت المغنية إلى باريس حيث حضرت أسبوع الموضة ، حيث كانت في دائرة الضوء بظهورها أمام المصورين.

بذلة شفافة

لكن لم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي جذبت فيها الانتباه. لأن شاكيرا فاجأت الجميع بإطلالة جريئة في حفلة في لندن ليلة الجمعة ، وتحديداً في احتفال في Chiltern Firehouse الذي حضره العديد من المشاهير.

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كما نشرت صحيفة ديلي ميل ، ارتدت شاكيرا بذلة سوداء بلا أكمام مع بنطلون أسود.

كانت البذلة شفافة تكشف عن ملابسها الداخلية السوداء.

ارتدت الكولومبية قبعة بيسبول سوداء وحذاء رياضي. إطلالة مدهشة لم تمر مرور الكرام دون أن يلاحظها أحد ، وبالتأكيد ليس من قبل لويس هاميلتون ، الذي كان مرة أخرى قريبًا جدًا من الكولومبية.

لويس وحب جديد

تم تداول الشائعات حول علاقة شاكيرا المزدهرة لهاميلتون منذ أسابيع.

لقد شوهدوا في الحفلات والمطاعم والأماكن المختلفة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن حضور شاكيرا المستمر في سباقات الفورمولا 1 يغذي الشائعات.

خلال سباقات الفورمولا 1 التي تقام في جميع أنحاء العالم ، من الشائع اكتشاف المشاهير بين المتفرجين.

في اللحظات الأخيرة من السباق ، التقطت كاميرات التلفزيون شاكيرا وهي تستمتع بالسباق من منطقة ضيافة مرسيدس.

بدت مرتاحة وابتسمت إلى جانب الحاضرين الآخرين في الحدث الرياضي.