رونالدو لا يُريد انتقال زميله السابق إلى النصر السعودي هذا الصيف (صور)

وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو، بعد رغبته في انتقال زميله السابق في نادي يوفنتوس الإيطالي كوادرادو إلى صفوف نادي النصر السعودي في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

وقال النجم الكولومبي خوان كوادرادو في تصريح صحفي مع صحيفة ” آس” الإسبانية مازحاً، ” في الوقت الحالي لا يزال لديّ الرغبة والحماس من أجل التنافس، بجانب رونالدو هناك. وهو لا يريدني”.

وتابع اللاعب كوادرادو حديثه، ” وكيل أعمالي أندريه مارتينيز كان في قارة أوروبا، كما أنه تحدث معي عن عدة عروض، وهناك خيارات مطروحة، سنقوم باختيار الأفضل لي. وأفكر وأسأل الله أن يساعدني في اختيار القرار المناسب لي”.

Juan Cuadrado jokes that Ronaldo wouldn't want him in Saudi Arabia! 😂 pic.twitter.com/EhAKoTQVFU

— Mail Sport (@MailSport) July 9, 2023