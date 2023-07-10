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رياضة

رونالدو لا يُريد انتقال زميله السابق إلى النصر السعودي هذا الصيف (صور)

الكولومبي كوادرادو: لديّ الحماس والتنافس بجانب رونالدو وهو لا يريدني

كتب فارس أبو شيحة
رونالدو وكوادرادو
رونالدو وكوادرادو
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وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو، بعد رغبته في انتقال زميله السابق في نادي يوفنتوس الإيطالي كوادرادو إلى صفوف نادي النصر السعودي في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

وقال النجم الكولومبي خوان كوادرادو في تصريح صحفي مع صحيفة ” آس” الإسبانية مازحاً، ” في الوقت الحالي لا يزال لديّ الرغبة والحماس من أجل التنافس، بجانب رونالدو هناك. وهو لا يريدني”.

رونالدو لا يريد انتقال زميله السابق كوادرادو

وتابع اللاعب كوادرادو حديثه، ” وكيل أعمالي أندريه مارتينيز كان في قارة أوروبا، كما أنه تحدث معي عن عدة عروض، وهناك خيارات مطروحة، سنقوم باختيار الأفضل لي. وأفكر وأسأل الله أن يساعدني في اختيار القرار المناسب لي”.

وكان الكولومبي خوان كوادرادو صاحب ال35 عاماً، قد قرر مغادر نادي يوفنتوس الإيطالي في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي. ولم يتفق نادي السيدة العجوز مع اللاعب بشأن تجديد عقده خلال الفترة القادمة.

مسيرة كوادرادو مع يوفنتوس

ولعب كوادرادو مع نادي يوفنتوس في 314 مباراة بقميص السيدة العجوز، سجل فيها 26 هدفاً. كما وصنع 65 تمريرة حاسمة لزملائه.

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وتوج نجم السيدة العجوز 5 مرات بلقب الدوري الإيطالي (الكالتشيو) و4 مرات بكأس إيطاليا، ومرتين بكأس السوبر الإيطالي. كما وتأهل  إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2017-2018.

كما ولعب الكولومبي  في مركز الجناح أو الظهير الأيمن خلال مسيرته الكروية الاحترافية مع العديد من الأندية في القارة الأوروبية العجوز، لعل أبرز تلك الأندية فيورنتينا وتشيلسي ويوفنتوس وغيرهم.

خوان كوادرادو
خوان كوادرادو

يذكر بأن الكولومبي كوادرادو قد ارتبط بعلاقة صداقة لمدة 3 مواسم كاملة، خلال الفترة التي خاض فيها الدون البرتغالي رونالدو مع نادي يوفنتوس ما بين 2018-2021. ليرحل بعدها إلى نادي مانشستر يونايتد، قبل تعاقده في الميركاتو الشتوي الماضي مع النصر السعودي.

المصدروطن + صحيفة آس الإسبانية

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