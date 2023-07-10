ربطتهم بالإخوان كذبا.. بلجيكا تستدعي سفير الإمارات بعد فضيحة التشهير بـ1000 أوروبي

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وطن – استدعت بلجيكا، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في بروكسل؛ بسبب تورط بلاده في حملة تشهير لربط ما لا يقل عن 1000 فرد في أوروبا بجماعة الإخوان المسلمين.

ففي الفترة بين عامي 2017 و2020، أنشأت Alp Services ، وهي شركة استخبارات سويسرية خاصة، ملفات لأشخاص من 18 دولة أوروبية و 400 منظمة نيابة عن أجهزة المخابرات الإماراتية، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي.

واستند تقرير نُشر يوم الجمعة، إلى 78000 وثيقة سرية حصلت عليها صحيفة “ميديابارت” الفرنسية، وشاركتها مع مؤسسة التعاون الاستقصائي الأوروبي (EIC)، وكان من بين الوثائق رسم بياني بمئات الأسماء، في محاولة مزعومة لربط الأفراد بالتطرف.

وكانت ثمانون منظمة و 160 فردًا مدرجين في القائمة من بلجيكا، وكان من بينهم زكية الخطابي الوزيرة الاتحادية للبيئة والاستدامة في البلاد.

وقالت الخطابي إنها لا صلة لها بجماعة الإخوان المسلمين لا من قريب ولا من بعيد، في حين أدان حزبها “إيكولو” الذي تم إدراجه أيضًا، الإمارات بشدة بسبب تورطها المزعوم.

وجاء في بيان للحزب، أن “مقاربة الإمارات العربية المتحدة من خلال وساطة هذه الشركة السويسرية أمر مخز، مؤكدا أنه يُجسد ممارسات معادية للديمقراطية.

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وأضاف:”من الواضح أن النتائج سخيفة للغاية ومثيرة للسخرية لدرجة أنها لا تستحق التعليق ولا الاهتمام”.

من جانبه، قال عالم السياسة فؤاد غندول، وهو بلجيكي آخر مدرج في القائمة ، إنه لا صلة له بجماعة الإخوان المسلمين، وتمت إضافته إلى القائمة بسبب عضويته في منظمة انتهت صلاحيتها الآن تدعم الأصوات الإسلامية التقدمية.

قال غندول: “يبدو الأمر كما لو أنني دخلت في فيلم لجيمس بوند.. جواسيس سويسرا والإمارات .. يا لها من قصة”.

تكلفة باهظة للعملية الإماراتية

وقدمت السلطات الإماراتية طلبات شراء مقابل مبالغ تتراوح بين 20 ألفا و50 ألف يورو (22 ألف دولار إلى 55 ألف دولار) لكل شخص أو كيان أُدرج في القائمة، فيما دفعت كذلك مبلغ 5.7 مليون يورو على الأقل لشركة Alp ورئيسها ماريو بريرو.

وأطلقت Alp حملات إعلامية، وعدلت صفحات ويكيبيديا وحاولت حث البنوك على إغلاق حسابات معينة.

وكان لدى أكثر من 200 شخص و120 منظمة من فرنسا ملفات أنشأتها Alp ، وفقًا لـ”ميديابارت”، وكان من بينهم المرشح الرئاسي اليساري السابق بينوا هامون.

وقال هامون: “منذ ترشيحي للرئاسة، لا يمكنني نشر رسالة واحدة على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بي، دون أن أتعرض للهجوم بسبب الأوهام السخيفة والاتهامات بالتواطؤ مع الإسلاميين”.

الإمارات تلتزم الصمت

لم يستجب المسؤولون الإماراتيون لطلبات التعليق من قبل “EIC”، في حين قالت Alp Services إن المعلومات تستند إلى “بيانات مسروقة” ، وزعمت أن خط الاستجواب من الشبكة يشير إلى أن الوثائق “مزورة جزئيًا”.

حملة إماراتية مشبوهة

وفي مارس الماضي، ذكرت مجلة New Yorker أن الإمارات مولت حملة قامت بها شركة Alp لتشويه سمعة منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية (IRW) التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، وسعت إلى ربط المسؤولين بالمنظمة بجماعة الإخوان المسلمين والمتطرفين العنيفين.

وبحسب التقرير ، حاول Alp Services ربط حشمت خليفة ، عضو سابق في مجلس أمناء المؤسسة الخيرية ، بالإرهاب ، بعد عمله مع منظمة إنسانية مصرية في البوسنة خلال التسعينيات.

في عام 2014 ، وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة IRW على قائمة 86 جماعة “إرهابية” محظورة ، إلى جانب العديد من المنظمات الإسلامية البارزة ، بما في ذلك مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية. واتهمت IRW بأنها فرع من جماعة الإخوان المسلمين ، وهي تهمة تنفيها.