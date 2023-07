جو بايدن يرتدي حفاظة على الشاطئ بدلاً من المايوه.. هكذا سخر إيلون ماسك منه! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – تسبب حساب ساخر على موقع التدوين المصغر “تويتر” ويحمل اسم، إيلون ماسك، مؤسس شركة Space X وTesla ومالك “تويتر” الجديد، بإثارة الجدل على مواقع التواصل بعد نشره صورة غريبة للرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونشر الحساب “المزيف” والموثق بالعلامة الزرقاء صورة للرئيس جو بايدن وهو يقف على الشاطئ، إلا أنه استبدل لباس السباحة “المايو” بحفاظة.

وعلق الحساب على الصورة المزعومة بالقول: “صورة جديدة لبايدن على الشاطئ اليوم!”.

Fresh picture of Biden on the beach today! pic.twitter.com/Sp0Equ63rv

الصورة أثارت جدلا وسعا بين المغردين وهو ما ظهر من خلال التعليقات، فبينما صدق الكثير منهم أن الصورة حقيقة، نفى عدد كبير أيضا صحتها مؤكدين بأنها مزيفة.

وكشف مفطع فيديو نشره الإعلامي الامريكي المتقاعد والرئيس التنفيذي السابق لقناة “NBC” العالمية، مايك سينتون، عدم صحة الصورة المزعومة.

وأظهر الفيديو الرئيس الأمريكي جو بايدن وهي يجلس على شاطئ ديلاوير، ويستمتع بالأجواء الصيفية برفقة عدد من أعضاء الخدمة السرية على ما يبدو.

وما يؤكد عدم صحة الصورة المزعومة التي يقصد منه السخرية من جو بايدن بسبب زلاته التي كثرت مؤخرا، فقد ظهر الرئيس الامريكي مرتديا “مايوه” أسود مع بقع رمادية، ما ينفي ما تم تداوله.

وظهر الرئيس الامريكي بشكل واضح وهي يغادر الشاطئ على ما يبدو برفقة إحدى مساعداته، دون أن يلقي له أحد بالا من مرتادي الشاطئ.

A shirtless President Biden spends the day at a Delaware beach, completely unnoticed by other beachgoers. pic.twitter.com/m3S8OSu2Xv

— Mike Sington (@MikeSington) July 9, 2023