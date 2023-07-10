تونسي توفي في ليلة زفافه بطريقة بشعة أمام أعين زوجته والمعازيم

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وطن- تُوفي الشاب التونسي عزيز قرمبالي (33 عاماً)، في ليلة زفافه في مدينة الحمامات الساحلية (تتبع ولاية نابل جنوبي العاصمة تونس) بعد إصابته بصعقة كهربـائية، مساء السبت.

الحادثة الصادمة، تركت عائلة الفقيد في حالة من الصدمة والحزن على فراق عريسهم الشاب ليلة زفافه. وفي الأثناء، تُواصل السلطات المعنية التحقيق في القضية التي أحيلت إلى نظر النيابة العمومية للبتّ في تفاصيلها وحيثياتها.

تُوفي في “مسبح” بعد مغادرة عائلته

وتحدث صديق الشاب عزيز قرمبالي الذي توفي ليلة زفافه بسبب صعقة كهربائية في المسبح في إحدى الفيلات بمدينة الحمامات.

وكشف في تصريح لإذاعة “موزاييك“، عن تفاصيل الحادثة، موضّحا أن “عزيز” احتفل بزفافه بإحدى “فيلات” الحمامات والتي كانت تضمّ مسبحا “بيسين”.

وقال: “في آخر السهرة غادرت العائلة وتركت “عزيز” رفقة أصدقائه الذين قرّروا السباحة بالمسبح”.

وتابع: “ما أن نزل عزيز وصديقيه إلى المسبح حتّى أصيبوا بصعقة كهربائية، حيث توفّي عزيز على عين المكان، فيما بقي صديقيه على قيد الحياة”.

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إيقاف صاحب الفيلا

قال مصدر مسؤول بالحرس الوطني بنابل، في تصريح لـ “موزاييك“، إن فرقة الأبحاث العدلية بنابل بعد تعهيدها من قبل وكيل الجمهورية بالتحقيق في حادثة وفاة الشاب عزيز قرمبالي ليلة زفافه بصعقة كهربائية، قامت بإيقاف ثلاث أشخاص من المصاحبين للفرقة الموسيقية التي أحيت حفل الزفاف.

كما تمّ إدراج صاحب الفيلا حيث أقيم الحفل بالتفتيش لمخالفته القانون وهو رجل أعمال يقيم بالخارج، بعد أن تبين أنه يقوم بتأجير الفيلا للحفلات الخاصة دون حصوله على التراخيص اللازمة وفق ذات المصدر.

وأفاد المتحدث ذاته أن الأبحاث في الحادثة متواصلة وتم استقدام فريق خاص من الشركة التونسية للكهرباء والغاز، للوقوف على الجهة المتسببة في وجود تماس كهربائي أودى بحياة الضحية.