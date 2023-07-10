الإثنين, يوليو 10, 2023
الرئيسيةالهدهدتونسي توفي في ليلة زفافه بطريقة بشعة أمام أعين زوجته والمعازيم
الهدهد

تونسي توفي في ليلة زفافه بطريقة بشعة أمام أعين زوجته والمعازيم

العريس التونسي عزيز قرمبالي تُوفي بعد لحظات من مغادرة عائلته حفل زفافه مساء، السبت، بأحد الفيلات في مدينة الحمامات الساحلية

كتب فهمي الورغمي
تونسي توفي في ليلة زفافه بطريقة بشعة أمام أعين زوجته والمعازيم
تونسي توفي في ليلة زفافه
- Advertisement -

وطن- تُوفي الشاب التونسي عزيز قرمبالي (33 عاماً)، في ليلة زفافه في مدينة الحمامات الساحلية (تتبع ولاية نابل جنوبي العاصمة تونس) بعد إصابته بصعقة كهربـائية، مساء السبت.

الحادثة الصادمة، تركت عائلة الفقيد في حالة من الصدمة والحزن على فراق عريسهم الشاب ليلة زفافه. وفي الأثناء، تُواصل السلطات المعنية التحقيق في القضية التي أحيلت إلى نظر النيابة العمومية للبتّ في تفاصيلها وحيثياتها.

تونسي توفي في ليلة زفافه بطريقة بشعة أمام أعين زوجته
تونسي توفي في ليلة زفافه بطريقة بشعة أمام أعين زوجته

تُوفي في “مسبح” بعد مغادرة عائلته

وتحدث صديق الشاب عزيز قرمبالي الذي توفي ليلة زفافه بسبب صعقة كهربائية في المسبح في إحدى الفيلات بمدينة الحمامات.

وكشف في تصريح لإذاعة “موزاييك“، عن تفاصيل الحادثة، موضّحا أن “عزيز” احتفل بزفافه بإحدى “فيلات” الحمامات والتي كانت تضمّ مسبحا “بيسين”.

وقال: “في آخر السهرة غادرت العائلة وتركت “عزيز” رفقة أصدقائه الذين قرّروا السباحة بالمسبح”.

وتابع: “ما أن نزل عزيز وصديقيه إلى المسبح حتّى أصيبوا بصعقة كهربائية، حيث توفّي عزيز على عين المكان، فيما بقي صديقيه على قيد الحياة”.

- Advertisement -

إيقاف صاحب الفيلا

قال مصدر مسؤول بالحرس الوطني بنابل، في تصريح لـ “موزاييك“، إن فرقة الأبحاث العدلية بنابل بعد تعهيدها من قبل وكيل الجمهورية بالتحقيق في حادثة وفاة الشاب عزيز قرمبالي ليلة زفافه بصعقة كهربائية، قامت بإيقاف ثلاث أشخاص من المصاحبين للفرقة الموسيقية التي أحيت حفل الزفاف.

كما تمّ إدراج صاحب الفيلا حيث أقيم الحفل بالتفتيش لمخالفته القانون وهو رجل أعمال يقيم بالخارج، بعد أن تبين أنه يقوم بتأجير الفيلا للحفلات الخاصة دون حصوله على التراخيص اللازمة وفق ذات المصدر.

وأفاد المتحدث ذاته أن الأبحاث في الحادثة متواصلة وتم استقدام فريق خاص من الشركة التونسية للكهرباء والغاز، للوقوف على الجهة المتسببة في وجود تماس كهربائي أودى بحياة الضحية.

المصدرفيسبوك، موزاييك، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

هبة عبوك في تونس لمنافسة مريم الدباغ في التعري.. قميص نوم وهوت شورت! (فيديو)

الهدهد

قيس سعيد يقيل مسؤولة أوهمته باسترداد 10 مليارت دولار وجعلته مثار سخرية واسعة (شاهد)

الهدهد

المهاجرون الأفارقة في تونس.. هكذا يتعرضون للمآسي بعد تحريض قيس سعيد

الهدهد

شهادات مروعة من مهاجرين أفارقة تقطعت بهم السبل في صحراء تونس

الهدهد

طلقة فجرت رأسه.. لحظة مقتل أحمد السولي برصاص الشرطة التونسية

الهدهد

فيديو متداول يزعم تعذيب مهاجرين أفارقة على يد تونسيين بعد صدامات صفاقس

حياتنا

أزمة أحمد سعد تتفاقم.. وزارة الثقافة التونسية تكشف مفاجأة والنقابة تجبره على الاعتذار!

حياتنا

فضيحة أحمد سعد في تونس مع حنان الشقراني تصل إلى القضاء (فيديو)

حياتنا

مريم الدباغ تريد بلوغ يوم عرفة بالبيكيني (شاهد)

حياتنا

مريم الدباغ ترقص بإثارة بمايوه خيط ووشم على أعضائها الحساسة ينكشف بوضوح! (فيديو)

الهدهد

مطالب تونسية للغرب باعتقال قيس سعيد و3 وزراء آخرين.. ما السبب؟

حياتنا

مريم الدباغ تضع واقي شمس على عضوها الأنثوي أمام الكاميرا دون خجل (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

خلفان يدعو لانفصال اليمن وتقسيمه لدويلات: “الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار”

مشاري العفاسي يتجول في كندا بسيارة فارهة وحراسة شخصية مشددة (فيديو)

سؤال محرج من المذيع لروان بن حسين على الهواء.. هكذا ردت عليه

شاهد ما فعله وزير إماراتي متهم بالتحرش في عزاء الشيخ هلال الحوسني

طريقتان فعالتان لإزالة التجاعيد من الملابس بدون مكواة

للحفاظ على لياقته..هذا هو النظام الغذائي الذي يتبعه لاعب التنس نوفاك ديوكوفيتش

مغربية توثق مهرها من سعودي بمليون ريال نقداً وسط ذهول والدها (شاهد)

بنسبة 99%.. إمام عاشور يقترب من ارتداء قميص الأهلي المصري

ربطتهم بالإخوان كذبا.. بلجيكا تستدعي سفير الإمارات بعد فضيحة التشهير بـ1000 أوروبي

هجوم قرش مروع.. لقطات مرعبة لما تعرضت له ممرضة أثناء رحلة غطس (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC