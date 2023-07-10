الإثنين, يوليو 10, 2023
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تحدي جديد على تيك توك يودي بحياة 4 أشخاص فوراً بعد كسر أعناقهم.. شاهد واحذر!

أربع حالات وفاة مأساوية نتيجة لتحدي تيك توك الجديد: القفز من القوارب في حركة

كتب سالم حنفي
تحدي تيك توك
القفر من القوارب تحدي مميت على تيك توك
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وطن – تم إلقاء اللوم على تحدي جديد انتشر على تطبيق “تيك توك” يتضمن القفز من مؤخرة السفينة أو القارب أثناء تحركها بسرعة عالية في أربع حالات وفاة في ألاباما .

وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن التحدي ، الذي انتشر على “تيك توك” بكثافة خلال الفترة الماضية، ينطوي على مشاركة الأفراد في أنشطة مائية خطيرة، حيث ينطلق المشاركون في التحدي من مقدمة القارب إلى المؤخرة، بينما يستمر القارب في التحر.

وقال المسؤولون في ولاية ألاباما إن التحدي الجديد أودى بحياة أربعة أشخاص ، بعد أن كسرت أعناقهم على الفور.

4 حالات غرقت نتيجة

تحدي تيك توك
تحدي تيك توك المميت

التحدي

وقال الكابتن جيم دينيس من فريق الإنقاذ تشايلدرسبرج:” في الفترة الماضية ، شهدنا أربع حالات غرق كان من السهل تجنبها.”.

وأكد على أن الحالات كانت تقوم بتحدي على “تيك توك” موضحا أن “الحالات الأربعة التي استجبنا لها أنها عندما عندما قفزوا من القارب ، كسرت اعناقهم حرفياً ، كما تعلمون ، موت فوري.”

وتابع الكابتن دينيس: “أعتقد أن الناس ، إذا تم تصويرهم بالكاميرا ، أعتقد أنهم على الأرجح يفعلون شيئًا غبيًا لأنهم يريدون التباهي أمام أصدقائهم على وسائل التواصل الاجتماعي”.

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تحدي تيك توك
القفز من القارب بحركة مثيرة هو عنوان تحدي تيك توك الجديد

أحد الضحايا أب لثلاثة أطفال

وقال إن إحدى الحوادث وقعت في فبراير عندما كان الضحية أبا مع أطفاله الثلاثة وزوجته وأحبائه الآخرين في القارب، مع تسجيل وفاته.

أحدث وفاة نتيجة التحدي كانت في مايو

ولفت إلى أن أحدث حادثة وقعت في ولاية ألاباما وقعت في مايو وشملت رجلًا في منتصف العمر.

وتُظهر لقطات “تيك توك” المجنونة أشخاصًا يرمون أنفسهم من مؤخرة القوارب سريعة الحركة في المياه البيضاء.

ويُعتقد أن أحد مقاطع الفيديو قد تم التقاطه في بحيرة نورمان بولاية نورث كارولينا ، ويظهر خمسة أشخاص يقفزون ويتقلبون في الماء.

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن

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