المغامرة الخطيرة: مواطن سعودي يفقد هاتفه على جسر الباحة المعلق

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وطن – انتشر مقطع فيديو، يُظهِر ما تعرض له مواطن سعودي، كان في جولة تنزُّه على جسر معلق في منطق الباحة، تلقى خلالها خسارة كبيرة.

وشوهد في مقطع الفيديو، عددا من الشباب والنساء في رحلة تنزه على أحد الجسور المعلقة، وكان يتصفح هاتفه، إلا أنّه سقط من ارتفاع شاهق.

وانتابت المواطن السعودي، حالة من الصدمة وقلة الحيلة، واكتفى بمعاينة هاتفه وهو يواصل رحلة السقوط من الجسر المعلق، ووزّع نظراته على أمل معرفة موقع سقوط هاتفه.

الجسر المعلق يجذب الجميع

والجسر المعلق في منطقة الباحة، يجذب السعوديين والمقيمين، كونه يُوصف بأنه يعانق السحاب، حيث يغطي المكان من ارتفاع شاهق.

ويقع هذا الجسر في حديقة رغدان بالباحة، التي يتوافد عليها الكثير من السياح، ويبلغ طول الجسر المعلق 100 مترا، فيما يتراوح ارتفاعه بين 13 و 15 متراً، وتقول السلطات السعودية إن الجسر مزود بعناصر الأمان والسلامة.

نموذج للسياحة الزراعية

وتقول وسائل إعلام سعودية، إن الجسر المعلق يقع في حديقة الجسر النباتية والتي تعد أنموذجا فريدا للسياحة الزراعية، في قرية الجلحية بمحافظة بلجرشي، وسميت بالجسر نسبة إلى الجسر الخشبي المعلق الذي يربط بين ضفتي الحديقة.

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وتضم الحديقة التي افتتحت مرحلتها الأولى، جدول مياه يشق كافة الجلسات والمواقع، واعتمد ملاك المزرعة على الطبيعة في تصميم الجلسات والممرات لتحاكي التراث القديم للمنطقة.