اكتشاف صادم: هل يحتوي خل العيد العماني على نسبة عالية من الكحول وهل هو مسكر؟

- Advertisement -

وطن – تسبب الشيخ إبراهيم الصوافي، أمين عام الفتوى بمكتب المفتي العام لسلطنة عمان، الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي، بإثارة موجة من الجدل، بسبب ماكشفه عن طريقة تحضير “الخل” العماني، مؤكدا أن التجارب أثبتت ارتفاع نسبة “الكحول” فيه.

القضية بدأت بتغريدة للدكتور النفسي، منذر المقبالي عن طريقة صنع خل التمر في شمال الباطنة والتي تصل فيها نسبة الكحول إلى 10%، ويتم استخدامه في طبخ اللحم مع حلول عيد الأضحى.

وقال “المقبالي” في تدوينة له عبر “تويتر” مرفقا بها صورة لقدر من اللحم المطبوخ بخل التمر: “طريقة صنع خل التمر المشهور في شمال الباطنة (تحديدا صحار) تشبه جدا صناعة النبيذ الذي تصل نسبة الخمر فيه ١٠% “.

وأضاف أن “الوجبة الأشهى في عيد الأضحى هي اللحم المطبوخ في الخل (يعطيك نشعة شوي و رغبة في النوم)”، نافيا في ذات الوقت معرفته بـ “الحكم الشرعي في استخدامه بحكم أنه غير مسكر”.

طريقة صنع خل التمر المشهور في شمال الباطنة (تحديدا صحار) تشبه جدا صناعة النبيذ الذي تصل نسبة الخمر فيه ١٠% .. علما أن الوجبة الأشهى في عيد الأضحى هي اللحم المطبوخ في الخل (يعطيك نشعة شوي و رغبة في النوم) .. و لا أعلم الحكم الشرعي في استخدامه بحكم أنه غير مسكر #صباح_الخير pic.twitter.com/ROTyWrsvza — د.منذر المقبالي – طبيب نفسي – مؤسس منصة توجيه (@Tawjeeh_om) July 7, 2023

وفي رده على التغريدة، أكد أمين عام الفتوى الشيخ إبراهيم الصوافي على أن “أكثر حالات صنع الخل المحلي غير صحيحة”.

- Advertisement -

وكشف عن إجراء “سلسلة من التجارب المختبرية على عدد من العينات فثبت لدينا ارتفاع نسبة الكحول فيها”.

صدقت أكثر حالات صنع الخل المحلي غير صحيحة وقد قمنا بسلسلة من التجارب المختبرية على عدد من العينات فثبت لدينا ارتفاع نسبة الكحول فيها

ولي تغريدات سابقة في ذلك https://t.co/TTKqCzcQ4X — إبراهيم الصوافي (@alsawafy5) July 8, 2023

ومع تداول ما صرح به الشيخ “الصوافي”، ضجت مواقع التواصل في سلطنة عمان بموجة من الجدل، بين من يؤكد ذلك ويشير لحالة النعاس التي تغشى كل من يتناول الطعام المطبوخ بخل التمر، وبين من اعتبر كلام الشيخ غير صحيح، واصفين حديثه بغير المفيد.

View this post on Instagram A post shared by عمان غير🇴🇲 (@om.difference)

عمانيون يؤيدون حديث الشيخ إبراهيم الصوافي

ومن التعليقات التي أكدت ما تحدث عنه الشيخ “الصوافي” ما قاله ماج البوسعيدي:” من كذاك الشعب كلهم مكيفين ف العيد الوناسه ضاربه عندهم ف التوب”.

وقال آخر:” وانا اقول وش سبب الخمول والأعياء والتعب عبالي من شغل العيد”.

وقالت متابعة أخرى:” كذا تجي السدحه غاويه”.

وعلى الجانب الآخر، نفى البعض أن يكون حديث الشيخ “الصوافي” صحيحا مؤكدين بأن الخل يتم عمله منذ مئات السنين بهذه الطريقة، في حين أشار البعض إلى انه لا يسكر ولا يوجد أي شاهد يؤيد ما تم إثارته.

عمانيون ينفون تأثير الخل المزعوم

وفي هذا السياق، قالت متابعة رافضة ما قاله “الصوافي”:” شفتوا حد من اهلكم بعد اكل الخل مع الشوى كان سكران ويترنح او صدر منه سلوك منافي للاخلاق والادب ،الضرب او الصراخ وغيره ؟!!”.

وقالت متابعة أخرى:” من وين اجى الكحول وانت مسونه بيدك استغفر الله لى يقولون شي تكلمون كلام مفيد حق اناس فرحون اناس”.

وعبرت أخرى عن عدم اقتناعها بما قاله الشيخ:” الخل نسويه من سنين تو فكرتوا تسووله تجارب وعينات شيوخ الحين غير شكل أستغفر الله العظيم”. لوسيدا هاسيندا وعلاقة هشام طلعت.. مفاجآت جديدة