الإثنين, يوليو 10, 2023
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حياتنا

أكثر 5 سمات لدى النساء تُثير خوف الرجال وتنفرّهم من الإرتباط بهنّ..

"تذكري أن مفتاح العلاقة الجيدة بين الرجل والمرأة؛ هو التواصل والاحترام والحب".

كتب معالي بن عمر
بعض أنواع النساء تثير خوف الرجال
بعض النساء تثير خوف الرجال
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وطن-هل تساءلت يومًا لماذا يبتعد الرجال عن بعض أنواع النساء دون سبب مقنع؟ أو لماذا لا تستمرّ العلاقة على الرغم من إبداء اهتمام واسع بالمرأة؟ ربما لا يتعلق الأمر بالرجال على وجه الخصوص، وإنما بطباع النساء.

في الحقيقة، هناك بعض السمات التي يمكن أن تمتلكها المرأة وتثير خوف الرجال أو تنفرهم منهنّ. وفيما يلي استعرض الموقع أهم 5 سمات، وكيف يمكن للمرأة تجنبها.

يحب الرجال أيضًا الشعور بالحب والتقدير، لكنهم لا يحبون أن يتم تجاهلهم، ما يجعلهم يشعرون بأنهم غير مهمين.
المرأة المستقلّة

المرأة صعبة الإرضاء

في الواقع، يبحث الرجال على أن يشعروا بأنهم مفيدون ومطلوبون من قبل المرأة، لكنهم لا يحبون أن يوضعوا في مواقف وظروف أو توقعات غير واقعية.

وإذا كنتِ من النساء اللواتي ينتقدن ما يفعله الرجل أو ما يقولوه أو ما يرتديه، فمن المحتمل أنه سشعر بالحكم المسبق عليه وعدم الأمان. حاولي أن تكوني أكثر مرونة وتفهمًا، واعترفي بجهوده وميزاته، بحسب ما أفاد به موقع “مينتي أسومبورسا” الإسباني.

المرأة المستقلة

يحب الرجال أيضًا الشعور بالحب والتقدير، لكنهم لا يحبون أن يتم تجاهلهم، ما يجعلهم يشعرون بأنهم غير مهمين. فإذا كنت تمتلكين هذه الصفة، بحيث لا تطلبي منهم المساعدة أبدًا، فمن المحتمل أنهم سيشعرون بالرفض والإحباط. حاولي أن تكوني أكثر حنانًا وتواصلًا، وأظهري لهم أنك تهتمين بهم وأنك تعتمدين عليهم.

المرأة الغيورة جدًا

وفقًا لما ترجمته “وطن“، يحب الرجال أن يكون لديهم مساحة خاصة بهم، بحيث يمارسون حريتهم الشخصية، لكنهم لا يحبون أن يتم التحكم بهم أو انتهاك خصوصيتهم. إذا كنت من النساء اللواتي يتفقدن دائمًا هاتف الرجل الخلوي أو حسابهم على شبكات التواصل الاجتماعي أو أصدقائه، فمن المحتمل أنه سيشعر بالإرهاق والاختناق.

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حاولي أن تكوني أكثر ثقة واحترامًا، ودعيه يقضي وقت فراغه كما يشاء، واحترمي علاقاته الشخصية.

المرأة الدرامية بشكل مفرط

يحب الرجال الاستمتاع وقضاء وقت ممتع، لكنهم لا يحبون أن تكون حياتهم معقدة. لذا، إذا كنت من النوع الذي يبكي دائمًا أو يصرخ أو يبالغ في رد فعله، فمن المحتمل أنه سيشعر بالتوتر والتعب. لذلك، حاولي أن تكوني أكثر إيجابية وهدوءًا، وركز على الأشياء الجيّدة وما يمكنك إصلاحه.

المرأة غامضة جدا

يحب الرجال التعرّف على زوجاتهم المستقبليّة بشكل جيّد، لذا، لا يحبون النساء اللواتي يحجبن المعلومات عنهم أو يكذبن عليهم. فإذا كنت من النساء اللواتي لا يتحدّثن أبدًا عن ماضيها أو مشاعرها أو خططها، فمن المحتمل أنهم سيشعرون بالارتباك وعدم الأمان. لذا، حاولي أن تكوني أكثر صدقًا وشفافية.

في الحقيقة، هذه  بعض السمات التي يمكن أن تجعل الرجال يبتعدون عنكِ أو لا يرغبون في الإرتباط بكِ. ولا يتعلق الأمر بتغيير شخصيتك أو التخلي عن مبادئك، بل بإيجاد توازن بين ما تريدينه وما تحتاجينه. تذكر أن مفتاح العلاقة الجيدة هو التواصل والاحترام والحب.

يحب الرجال الاستمتاع وقضاء وقت ممتع، لكنهم لا يحبون أن تكون حياتهم معقدة.
المرأة الدرامية
المصدرمينتي أسومبورسا-ترجمة وتحرير وطن

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