موعد مباراة النصر ضد ألفيركا البرتغالي الودية والتشكيلة المتوقعة

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وطن- يلتقي فريق النصر السعودي مباراة ودية قوية أمام نظيره ألفيركا البرتغالي، الاثنين، في إطار الاستعدادات للمشاركة في البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر.

وستنطلق مباراة النصر وألفيركا الودية، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

موعد مباراة النصر ضد ألفيركا الودية

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر، عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، فيما ستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً.

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، لنقل أحداث المباراة الودية بين كلا الفريقين.

🎬 | الحلقة الخامسـة 🎧

من معسكر #النصر_في_البرتغال 🤩 فترتان .. ليـاقـة وتكـتيـك ⚽️

مناورات و تحديات 🔥

حسم بركـلات الترجيـح 🥅

تاليسكـا وغريـب 🎯 pic.twitter.com/22xIeP7zbj — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 8, 2023

وستقام المباراة الودية بين النصر وألفيركا، على ميدان ملعب (بلدية البوفيرا) في دولة البرتغال.

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القنوات الناقلة لمباراة النصر وألفيركا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر وألفيركا الودية، على شبكة قنوات (SPORT TV) البرتغالية.

كما وجاء تردد قناة (sport TV) على القمر الصناعي (هسباسات)، بتردد 12399، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500.

وسيخوض فريق النصر السعودي (العالمي) تحت قيادة الدون رونالدو، 6 مباريات ودية في إطار الاستعدادات القوية للمباريات القادمة في البطولات العربية والقارية وكذلك المحلية.

كما ويستهلها النصر بمواجهة ألفيركا البرتغالي، وفارينس، وبعدها سيلتا فيغو الإسباني وبنفيكا وباريس سان جيرمان. وستختتم بمواجهة إنتر ميلان، قبيل لقاء الشباب السعودي في البطولة العربية للأندية.

تشكيلة مباراة النصر ضد ألفيركا البرتغالي

ومن المتوقع أن يلعب المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المباراة الودية القوية أمام نظيره ألفيركا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: نوافق العقيدي، دافيد أوسبينا.

دفاع النصر: ألفارو غونزاليز، غيسلان كونان، عبدالاله العمرى (كيم جين سو).

خط الوسط: تاليسكا، لويس جوستافو، بيتي مارتينيز، مارسيلو بروزوفيتش.

هجوم الفريق: عبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو.

وكان فريق النصر قد أنهى الموسم المنصرم في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، خلف المتصدر وحامل اللقب لهذا الموسم اتحاد جدة، الذي نجح في التعاقد مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما وكانتي في سوق انتقالات هذا الصيف.