الأحد, يوليو 9, 2023
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حياتنا

معاناة سائقات التوصيل.. رجال عراة وملابس داخلية وتحرش جنسي وطلبات مرعبة!

وجدت دراسة استقصائية أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن 97٪ من الشابات في بريطانيا قلن إنهن تعرضن للتحرش الجنسي

كتب وطن
معاناة سائقات التوصيل.. رجال عراة وملابس داخلية وتحرش جنسي وطلبات مرعبة!
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وطن- تركت امرأة في حالة صدمة، وبجسد يرتجف بعد أن فتح رجل لها بابه عارية.

كانت المرأة ، التي كانت خائفة جدًا من الكشف عن اسمها ، تعمل سائقة توصيل طعام عندما شعرت بالخوف والضعف والوحدة.

رجل عاري

تجمدت خوفًا بينما وقف أحد العملاء عارياً في المدخل أمامها ، حسبما ذكرت صحيفة الإندبندنت.

رجفت المرأة من اللقاء وقالت إنها شعرت بالضعف بشكل خاص كمهاجرة تعيش في بريطانيا ، لذلك لم ترغب في تقديم شكوى.

سائقات التوصيل
تجمدت المرأة خوفًا بينما وقف أحد العملاء عارياً في المدخل أمامها

وأضافت: “كنت خائفة للغاية لأنني شعرت بالعجز”. “في ذلك الوقت لم يكن لدي تأشيرة لذلك شعرت أن يدي كانت مقيدة.”

لسوء الحظ ، تجربتها ليست الوحيدة.

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ملابس داخلية

استذكرت فرناندا سوزا ، التي تعمل أكثر من مكان كسائقة توصيل ، موقفاً عندما كانت تقوم بتوصيل الطعام، ففتح لها الشاب الباب في ملابسه الداخلية.

سائقات التوصيل
تحدث المشاركون في المشروع عن التحرش الجنسي وسوء المعاملة وظروف العمل الخطيرة التي واجهوها

قالت الشابة البالغة من العمر 32 عامًا: “تركت الطعام على ممسحة الباب وقال لي إنه بحاجة لحضوري وإطعامه الطعام بنفسي”.

وتابعت: “كان من الواضح أنه لا يحتاج إلى مساعدة. كانت هناك دلالات جنسية.. شعرت بالخوف الشديد وركضت وركبت دراجتي.”

لكنها قالت إن التطورات والسلوك غير اللائق لا يقتصران على العملاء.

المدراء أكثر عدوانية

تقول سوزا ، التي تعيش في لندن منذ ستة أعوام ، إن مديري المطاعم الذين تصادفهم هم “أكثر فظاظة” وأكثر “عدوانية” تجاه سائقات التوصيل.

وقالت: “عندما تسأل متى يكون الطعام جاهزًا ، فإنهم يغضبون أكثر على النساء ويقل صبرهم”.

سائقات التوصيل
تتعرض سائقات التوصيل بانتظام للتحرش الجنسي من العملاء والعاملين في المطاعم

وأَضافت: “أشعر في كثير من الأحيان أن الناس يغازلونني ، لكنني كنت أشعر بالغضب والجدية. أن تصبح غير ودي هو إستراتيجية “.

من وراء طلبك؟

شاركت سائقة التوصيل في معرض للتصوير الفوتوغرافي حديثًا بعنوان “من وراء طلبك؟”.

تحدث المشاركون في المشروع عن التحرش الجنسي والإساءة وظروف العمل الخطرة التي واجهوها ، مع وجود حكايات تنطوي على العنف والسطو والتحرش الجنسي.

قالت ماريتزا كاستيلو كالي ، نائبة رئيس اتحاد العمال المستقلين لبريطانيا العظمى (IWGB): “بالنسبة للعديد من النساء في اقتصاد الوظائف المؤقتة ، فإن الذهاب إلى العمل كل يوم ليس مجهدًا بدنيًا فحسب ، ولكنه خطير.

تحرش وسوء معاملة

“العمل بمفرده في الوظائف العامة التي تفتقر إلى الحقوق يعني أن سائقات البريد والسائقات يجبرن في كثير من الأحيان على المواقف الضعيفة مع ارتفاع مخاطر التحرش وسوء المعاملة. عدم اكتراث تطبيقات النظام الأساسي بهذه المخاطر المتزايدة يترك العاملات بلا حماية أو دعم “.

سائقات التوصيل
سائقات التوصيل يعانين من التحرش الجنسي من قبل الرجال الذين يفتحون الأبواب عراة

وجدت دراسة استقصائية أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن 97٪ من الشابات في بريطانيا قلن إنهن تعرضن للتحرش الجنسي.

بينما أفاد 80٪ أنهن تعرضن للتحرش الجنسي في الأماكن العامة.

المصدرالإندبندنت - ترجمة وتحرير وطن

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