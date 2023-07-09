محمد رمضان مع فتيات عاريات بصورة مثيرة للجدل! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – بصورة مثيرة وهو يتوسط فتيات شبه عاريات، روّج الفنان محمد رمضان لأحدث أعماله الغنائية الجديدة، في أثينا باليونان.

وظهر محمد رمضان في صورةٍ نشرها على حسابه في انستغرام، وهو يتوسط 4 فتيات شبه عـاريات، الأمر الذي دفع المعلقين لكتابة تعليقات تنتقد الفنان المصري.

وانتقد متابع للفنان المصري اطلالته هذه، وكتب: “ايه دا شكلك بقي ليه كده وايه اللي لابسه دا كمان”.

بينما علق ثانٍ: “المشكله يقول ثقة في الله نجاح .. وين النجاح وين ربنا وين انت يا أخي اتقي ربك”.

فيما عبر آخرون عن تشوّقهم لجديد محمد رمضان، وكتب متابع: “ناطرين ابداعك وتميزك حتكسر الدنيا كالعاده”.

فنياً، ينتظر محمد رمضان، طرح فيلمه السينمائي الجديد “ع الزيرو” خلال صيف 2023، يجسد فيه لأول مرة شخصية موزع موسيقي “دي جي”. بحسب موقع “مصراوي”

- Advertisement -

وكان محمد رمضان التقى بنجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح أثناء قضاء الإجازة في اليونان.