الأحد, يوليو 9, 2023
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“ما عليك سوى المشي” .. وظيفة الأحلام براتب 10 آلاف دولار بـ5 شروط فقط

من أجل المشاركة في هذا التحدي الفريد لا بد من التقدم للوظيفة بحلول موعد أقصاه 19 يوليو تموز الجاري، مع استيفاء الشروط

كتب أنس السالم
وظيفة براتب 10 آلاف دولار مقابل المشي
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وطن – من سيرفض وظيفة كهذه؟!، هي وظيفة لا تخطر على بال كثيرين، لا بل إنه يمكن وصفها بوظيفة الأحلام، ومن يظفر بها هو صاحب الحظّ السعيد، حيث طلبت شركة أميركية تعيين شخص واحد في وظيفة غير تقليدية تماماً، وهي أن تسير 10 آلاف خطوة في اليوم مقابل 10 آلاف دولار.

ويتطلب قبول تلك الوظيفة التدرب لمدة شهر حتى تشعر بالراحة عند السير 10 آلاف خطوة في يوم واحد.

والفائز بالوظيفة سيحصل على ساعة ذكية من الشركة لتتبع تقدمه.

الشركة المعلنة عن الوظيفة تدعى GymBird (شركة عالمية متخصصة باللياقة البدنية والسلع المتعلقة بها).

شركة تدفع لك 10 آلاف دولار مقابل المشي
وظيفة براتب 10 آلاف دولار حلم كثيرين

وقالت الشركة، إنه على مدار الشهر سيتطلب من الموظف المسؤول عن الخطوات مشاركة تجربته على حساباته على مواقع التواصل عبر منشور كل أسبوع؛ وذلك لتشجيع الآخرين على السير أكثر.بحسب businessinsider و cnbcarabia

كما أضافت: “بحلول اليوم الأخير من الشهر يجب أن يسير هذا الشخص 10 آلاف خطوة كاملة في غضون 24 ساعة”.

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ومن أجل المشاركة في هذا التحدي الفريد لا بد من التقدم للوظيفة بحلول موعد أقصاه 19 يوليو تموز الجاري، مع استيفاء الشروط.

وظيفة براتب 10 آلاف دولار .. إلي الشروط 

1- أن تكون أقل من 18 عاماً.

2- أن تكون مواطن أميركي أو مقيماً قانونياً دائماً.

3- تصوير مقطع فيديو يصف التجربة كل أسبوع.

4- كتابة موضوع قصير في نهاية كل أسبوع يصف تجربتك بما في ذلك الأنشطة والتحديات والنجاح والمشاعر.

5- كتابة منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مرة كل أسبوع لتشجيع الآخرين على اتخاذ الخطوة الأولى.

المزيد من الوظائف

وقال آشلي والتون المؤسس المشارك لـ GymBird ، لـCNBC Make It، إن شركته للياقة البدنية تأمل في تقديم المزيد من الوظائف التي تقدم أجر مرتفع ومتعلقة باللياقة البدنية في المستقبل.

وظيفة: شركة تدفع لك 10 آلاف دولار مقابل المشي
تأمل الشركة في تقديم المزيد من الوظائف التي تقدم أجر مرتفع

كما أضاف: “تعرضت منذ سنوات لحادث سيارة خطير أدى إلى تلف في الأعصاب واضطررت إلى إعادة تعلم المشي من جديد. نريد حقاً إلهام الناس باتخاذ الخطوة المقبلة في رحلة لياقتهم البدنية والمشي هو وسيلة جيدة للبدء بالنسبة للكثير من الأشخاص.

وكشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة كامبريدج، عن أن المشي اليومي لمدة 11 دقيقة كافٍ لتقليل خطر الوفاة المبكرة بنسبة 23 في المائة.وفق صحيفة “ذا صن” البريطانية

 

المصدرcnbcarabia - businessinsider

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