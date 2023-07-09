لسبب مُخجل.. تونسي حاول الانتحار عاريا بهذه الطريقة ثم تراجع فجأة (شاهد)

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وطن – حاول الشاب التونسي “رضوان الطياري” الانتحار أمس، السبت، في منطقة شيرين إيفلار بمدينة إسطنبول في تركيا، لعدم تمكنه من إيجاد عشيقة لفترة طويلة بعد انفصاله عن خطيبته ـ حسب اعترافاته ـ ، في واقعة أثارت الصدمة في أوساط الأتراك والجاليات الأجنبية في البلاد.

ورغم تراجعه عن الانتحار، إلا أنه علق في الطابق الرابع ولم يتمكن من النزول. وتم استدعاء فرق الإطفاء والشرطة وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث بناءً على بلاغ الزملاء في السكن.

تونسي يحاول الانتحار في تركيا ثم يتراجع

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للشاب الذي بدا عارياً إلا من لباسه السفلي متمسكاً بنافذة لشقة في الطابق الثاني من أحد الأبنية.

كما ظهر وهو يتمسك بإسطوانة غاز مثبتة في النافذة وظهرت علامات دماء على صدره.

📸تونسي في إسطنبول حاول الانتحار لعدم تمكنه من إيجاد عشيقة لفترة طويلة.

📌الشاب التونسي قرر أن يرمي نفسه من شرفة المنزل، لكن ظل عالقاً هناك عندما تراجع عن قرار الانتحار. 📌ظل التونسي عالقاً في الشرفة إلى حين مجيء رجال الإطفاء وإنقاذه. 📌وفي إفادته بمخفر الشرطة، أكد التونسي أنه… pic.twitter.com/uxEylKYHsv — TR99 (@TR99media) July 9, 2023

وذكر موقع ntv التركي أن الحادث وقع حوالي الساعة 17:00 يوم أمس السبت، حيث لاحظ المارة الشاب الذي يدعى “رضوان الطياري” ويعيش في الطابق الرابع من مبنى مكون من 5 طوابق في حي سيرينيفلر ، معلقًا على حافة الشرفة في منطقة باهشيلي إيفلر في اسطنبول.

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وعلى الرغم من أنه تراجع عن الانتحار، إلا أنه علق في الطابق الرابع ولم يتمكن من النزول، وبناء على إخطار أهله ، تم إرسال رجال الإطفاء والشرطة والفرق الطبية إلى مكان الحادث.

والذين قاموا بمد قماش مشمع مفتوح له قفز عليه. وحاولت فرق الإطفاء إقناع الشاب بالقفز إلى أسفل بعد فتح مظلة القماش.

ونشر الموقع المذكور صوراً أخرى للطياري ظهر فيها بعد سقوطه على القماش، فيما بدا في صورة أخرى عدد من الناس الذين تجمهروا لرؤية المشهد غير المعتاد.

ونقل الشاب التونسي رضوان الطياري ، الذي نجا من الحادث دون وقوع إصابات ، إلى مركز الشرطة للتحقيق معه.

حاول الانتحار لعدم عثوره على عشيقة

وبحسب وسائل إعلام تركية عبر الطياري أثناء التحقيق معه عن غضبه من طول فترة انفصاله عن صديقته ورغبته في الانتحار بسبب ذلك.

وقال شاهد عيان أحمد نلجاجي: “كنا نجلس في المنزل وكان هناك اضطراب ، وعندما خرجنا اكتشفنا أن أحداً كان يحاول القفز من الطابق الرابع إلى الأسفل.

وأضاف : “يبدو أنه كان يخوض معركة مع أحد أصدقائه بالداخل، وصل إلى الطابق الرابع وتعلق بأنبوب الغاز الطبيعي. ثم أبلغنا الفرق ذات الصلة ، بما في ذلك رجال الإطفاء ، وحضرت الفرق وتمكنت من إنقاذ الشابين “.

ووفق وسائل إعلام تركية أشارت دراسات إلى أن عدد محاولات الانتحار في السنوات الخمس الأخيرة بلغ 60 ألفاً و850 حالة، لقي 16 ألفاً و28 شخصاً منهم حتفهم.