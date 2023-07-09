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حياتنا

كارول سماحة في وضع حميمي مع زوجها.. والجمهور: “معندكوش بيت تعملوا فيه” (فيديو)

نوه آخرون إلى أن كارول سماحة لم تنفصل عن زوجها كما توقع الجمهور بعد ظهورها الجريء في كليب "نسخة مني"

كتب رفيف عبدالله
كارول سماحة في وضع حميمي مع زوجها.. والجمهور:
كارول سماحة
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وطن– تجاوزت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، الخطوط الحمراء التي اعتادت أن تحافظ عليها أمام جمهورها، بظهور جريء مع زوجها.

ونشرت كارول سماحة فيديو عبر حسابها على انستجرام مع زوجها رجل الأعمال المصري، وليد مصطفى.

قبلة حميمية

وظهرت الفنانة اللبنانية وهي تجلس في حضن زوجها، قبل أن تعمد إلى تقبيله بطريقة حميمية من فمه.

وأرفقت كارول الفيديو بتعليق: “بالدنيي مين بيحبك قدي أنا”، في إشارة لكلمات أغنيتها الجديدة “نسخة مني”.

تعليقات غاضبة

وجاء في تعليقات الجمهور على فيديو كارول سماحة وزوجها: “صحيح لي اختشو ماتو”.

وقالت أخرى: “كارول مانو عيب احنا عرب و لو”.

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وكتب ثالث: “لا حول ولا قوه الا بالله.. معندكوش بيت تعملوا كدا فيه مفيش خشا ولا حياء”.

كارول سماحة وزوجها
سبق أن أغضبت كارول الجمهور بصورة جريئة مع مودل كليب أغنيتها الجديدة

ووجه لها آخر نصيحة وكتب: “كارول انت لست نجمة في هوليود.. انت إخترتي أن تكوني فنانة داخل الوطن عربي المسلم.. إذا لو سمحتي احترميه”.

كارول سماحة وزوجها
كارول ومودل الكليب

بينما نوه آخر إلى أن كارول لم تنفصل عن زوجها، كما توقع الجمهور بعد ظهورها الجريء في كليب “نسخة مني”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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