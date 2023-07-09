فيديو مرعب لحوادث طرق في الكويت تسبَّب فيها عاملو الديلفري

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وطن – بثت وسائل إعلام كويتية، مقطع فيديو يرصد لقطات من حوادث مرورية تم رصدها لقائدي دراجات توصيل الطلبات (الديلفري)؛ بسبب السلوكيات المرورية الخاطئة في شوارع البلاد.

وأظهرت اللقطات، حوادث مرورية مفزعة طاح على إثرها سائقون كثر من العاملين في توصيل الطلبات للمنازل، بسبب تهورهم على الطرق، من خلال سلوكيات خاطئة يمارسونها.

ويبدو من بشاعة الحوادث المرورية، أنّ حصيلة كبيرة من الضحايا يتم تسجيلها، بجانب الخسائر المرورية.

فيديو / حوادث مرورية تم رصدها لقائدي دراجات التوصيل بسبب السلوكيات المرورية الخاطئة في شوارع الكويت. pic.twitter.com/F253KiRmLK — المجلس (@Almajlliss) July 9, 2023

ضحايا الحوادث المرورية في الكويت

يُشار إلى أن وزارة الداخلية الكويتية، سبق أن كشفت على لسان وكيلها المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، عن تسجيل 1734 حالة وفاة بسبب حوادث المرور خلال 5 سنوات.

وسجّل عام 2022 انخفاضاً طفيفاً في نسبة الوفيات نتيجة الحوادث المرورية، بلغت 322 حالة، مقابل 323 في عام 2021، في حين وصل عدد الوفيات في عام 2020 إلى 352 حالة، و334 حالة في 2019، مقابل 403 حالات في 2018.

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قانون مخالفات المرور غير مناسب

وسبق أن صرح مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء يوسف الخدة، بأن قانون مخالفات المرور الحالي في الكويت لا يصلح، حيث مضى عليه عشرات السنين، في حين أن الأوضاع والطرق تغيرت كما أن عدد السيارات في زيادة، داعياً مجلس الأمة لإقرار قانون جديد بهدف الحد من الحوادث والوفيات.

وأكد أن جميع دول الخليج غلظت العقوبات والمخالفات المرورية، وكانت النتيجة انخفاض نسبة الوفيات والحوادث المرورية.

وأشار إلى أن مجموع المخالفات المرورية في الكويت، خلال العام 2022، بلغ 4 ملايين و237 ألفاً و454 مخالفة.

الكويت شهدت تسجيل 1734 حالة وفاة بسبب حوادث المرور خلال 5 سنوات