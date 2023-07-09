الأحد, يوليو 9, 2023
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فيديو لقائد طائرة يدعو لإنزال 20 راكبا بسبب أوزانهم الثقيلة.. لماذا طلب ذلك؟

الطائرة تكون غير متوازنة وربما مضطربة وغير مستقرة في حالة وضع الأمتعة والبضائع أو أي حمولة أخرى بل وحتى المسافرين أنفسهم في غير الأماكن التي يجب أن يكونوا فيها داخل الطائرة

كتب خالد السعدي
فيديو لقائد طائرة يدعو لإنزال 20 راكبا بسبب أوزانهم الثقيلة.. لماذا طلب ذلك؟
قائد طائرة يدعو لإنزال 20 راكبا
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وطن- شهدت رحلة جوية، متوجهة من إسبانيا إلى بريطانيا، واقعة غريبة للغاية، بعدما طلب قائد الطائرة من 20 مسافرا النزول منها، بسبب أوزانهم الثقيلة.

وانتشر مقطع فيديو، تم التقاطه من داخل الطائرة، وسُمع صوت قائدها يقول: “مرحبا لوجودكم معنا.. بسبب الكثير منكم فإنّ وزن الطائرة ثقيل جدا اليوم.. ثقل هذه الطائرة يأتي أيضا مع وجود مدرج إقلاع صغير نسبيا هنا في لانزاروت وهبوب محتمل للرياح في الوقت الحالي”.

وأضاف مخاطبا الركاب: “أعني أنه مع الظروف الجوية الحالية هنا في لانزاروت فإن الطائرة ثقيلة جدا في الوقت الحالي، بحيث لا يمكنها الإقلاع.. ربما تتساءلون ما الذي سيحدث تاليا، ولماذا أخاطبكم أنا الآن.. في الحقيقة تكلمت مع إدارة العمليات في شركة إيزي جيت لحل مشكلة ثقل الطائرة”.

وتابع: “يجب أن نجعل وزن الطائرة أخف قليلا.. إذا كان هذا ممكنا، أود أن أسأل إذا كان هناك 20 متطوعا يختارون عدم السفر إلى ليفربول في بريطانيا هذه الليلة”.

قائد طائرة يدعو لإنزال 20 راكبا بسبب أوزانهم الثقيلة
قائد طائرة يدعو لإنزال 20 راكبا بسبب أوزانهم الثقيلة

ماذا يعني زيادة وزن الطائرة؟

ومن المعروف أنها كلما زاد وزن الطائرة سواء بزيادة كمية الوقود أو الركاب أو الحمولة، فإنّ ذلك يؤدي إلى نقص سرعتها، ويجب عندئذ أن تزاد سرعة الطائرة المطلوبة لتركها الأرض، مما يؤدي إلى زيادة زمن الدرجان ومسافته، وكلما زاد الوزن بنسبة 1% في المتوسط ازدادت مسافة الدرجان بنسبة 2%.

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وتكون الطائرة غير متوازنة وربما مضطربة وغير مستقرة في حالة وضع الأمتعة والبضائع أو أي حمولة أخرى بل وحتى المسافرين أنفسهم في غير الأماكن التي يجب أن يكونوا فيها داخل الطائرة .

وحال حدوث ذلك، تفقد الطائرة، معظم خواصها واستقراريتها وأجهزة التحكم فيها وبالتالي يصبح التحكم في الطائرة صعب جدا، كما أن كفاءة الطائرة تتأثر مباشرة بالوزن المحمول عليها ومحتوياته وتوزيعه داخلها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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