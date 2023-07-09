فن نادر ودقة مذهلة.. هدية مصممة عمانية للسلطان هيثم تُبهر العمانيين

- Advertisement -

وطن – رسمت مُصممة عمانية موهوبة بإبداع صورة فنية مدهشة للسلطان هيثم بن طارق، باستخدام تقنية فريدة من نوعها تشمل العمل على ربط شبكة معقدة من الخيوط للحصول على شكل متناسق وجميل. تجسدت هذه اللوحة الفنية الرائعة في تفاصيلها الدقيقة واحترافية العمل عليه، ما أثار إعجاب الكثيرين.

ونشرت مصممة الأزياء العمانية “سارة” الصورة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، مُرفقة إياها بمقطع فيديو يُوثق بدايتها العمل عليها، في مشاهد إبداعية استرعت انتباه متابعيها الذين أشادوا بموهبتها.

هدية لسلطان عمان

ورأى كثيرون في التعليقات المُرفقة على الصورة في إنستغرام، في هذه اللوحة تعبيرًا عن حب وتقدير الفتاة للسلطان هيثم بن طارق، الذي تولى الحكم في عمان بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد عام 2020.

استخدمت الفتاة مهارتها الفنية وابتكارها لخلق صورة واقعية للسلطان، باستخدام مجموعة من المسامير الصغيرة المترابطة فيما بينها بخيوط جاءت باللون الأسود.

وفي غضون ساعات من نشرها، تم تبادل الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

حيث عبر الناس عن إعجابهم الشديد بموهبة الفتاة ومهارتها في استخدام الخيوط لإنشاء صورة فنية تجسد السلطان بأبهى صورة.

- Advertisement -

وحظيت موهبة الفتاة العمانية بالعديد من التعليقات الإيجابية والإشادة بإبداعها.