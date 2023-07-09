الأحد, يوليو 9, 2023
الرئيسيةالهدهدفن نادر ودقة مذهلة.. هدية مصممة عمانية للسلطان هيثم تُبهر العمانيين
الهدهد

فن نادر ودقة مذهلة.. هدية مصممة عمانية للسلطان هيثم تُبهر العمانيين

ابتكار فني مذهل: صورة السلطان هيثم بن طارق مصنوعة من الخيوط والمسامير

كتب فهمي الورغمي
لوحة مسمارية للسلطان هيثم
لوحة مسمارية للسلطان هيثم بن طارق
- Advertisement -

وطن – رسمت مُصممة عمانية موهوبة بإبداع صورة فنية مدهشة للسلطان هيثم بن طارق، باستخدام تقنية فريدة من نوعها تشمل العمل على ربط شبكة معقدة من الخيوط للحصول على شكل متناسق وجميل. تجسدت هذه اللوحة الفنية الرائعة في تفاصيلها الدقيقة واحترافية العمل عليه، ما أثار إعجاب الكثيرين.

ونشرت مصممة الأزياء العمانية “سارة” الصورة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، مُرفقة إياها بمقطع فيديو يُوثق بدايتها العمل عليها، في مشاهد إبداعية استرعت انتباه متابعيها الذين أشادوا بموهبتها.

لوحة مسمارية للسلطان هيثم
لوحة مسمارية للسلطان هيثم

هدية لسلطان عمان

ورأى كثيرون في التعليقات المُرفقة على الصورة في إنستغرام، في هذه اللوحة تعبيرًا عن حب وتقدير الفتاة للسلطان هيثم بن طارق، الذي تولى الحكم في عمان بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد عام 2020.

استخدمت الفتاة مهارتها الفنية وابتكارها لخلق صورة واقعية للسلطان، باستخدام مجموعة من المسامير الصغيرة المترابطة فيما بينها بخيوط جاءت باللون الأسود.

وفي غضون ساعات من نشرها، تم تبادل الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

لوحة مسمارية للسلطان هيثم
لوحة من الخيوط والمسامير للسلطان هيثم بن طارق

حيث عبر الناس عن إعجابهم الشديد بموهبة الفتاة ومهارتها في استخدام الخيوط لإنشاء صورة فنية تجسد السلطان بأبهى صورة.

- Advertisement -
لوحة مسمارية للسلطان هيثم
استخدام الخيوط لإنشاء صورة فنية تجسد السلطان

وحظيت موهبة الفتاة العمانية بالعديد من التعليقات الإيجابية والإشادة بإبداعها.

المصدررصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

من هو الشيخ هلال بن سلطان الحوسني؟.. السلطنة تودع رمزا من رموز النهضة العمانية

الهدهد

إزالة مسجد تاريخي في عُمان بسبب أساطير وممارسات مخالفة للإسلام (شاهد)

فيديو

ليس الريف السويسري.. ما تراه بالفيديو مكان ساحر في عُمان وإليك موقعه

الهدهد

السلطان هيثم بن طارق يُمسك بسمكة التونة العنيدة في عرض البحر

الهدهد

عُمان.. صور حريق مروع كاد يتسبب بكارثة في منطقة استراتيجية

الهدهد

مسؤول الطيران العماني يتهرب من الإجابة عن أهم سؤال في عقد رعاية تشيلسي! (شاهد)

الهدهد

السيدة الجليلة تعزي الباحثة لمياء الحاج في وفاة شقيقها “لؤي” (شاهد)

الهدهد

صور مسربة.. هل أصبح الطيران العماني راعيا لنادي تشيلسي الإنجليزي؟ (القصة الكاملة)

الهدهد

مجددا.. ضبط مجموعة كبيرة من عاملات الجنس في الخوير ومخاوف من تفشي الإيدز

الهدهد

سوء الخاتمة.. عماني حضره الموت على هذه الحال ومات بطريقة بشعة

الهدهد

قرية عمانية معزولة يتحدث أهلها بلغة لا يفهمها أقرب جيرانهم (فيديو)

الهدهد

فيديو استفز العمانيين.. تصرف متهور لخليجي في صلالة يستنفر السلطات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لسبب مُخجل.. تونسي حاول الانتحار عاريا بهذه الطريقة ثم تراجع فجأة (شاهد)

من هو الشيخ هلال بن سلطان الحوسني؟.. السلطنة تودع رمزا من رموز النهضة العمانية

إله هندوسي على الكعبة في أغنية هندوسية تحرض ضد المسلمين (فيديو)

“ما عليك سوى المشي” .. وظيفة الأحلام براتب 10 آلاف دولار بـ5 شروط فقط

لماذا يجب عليك تجنب الماء بعد تناول البطيخ؟

مع ارتفاع درجات الحرارة.. ما مقدار الحرارة التي يمكن أن يتحملها جسم الإنسان؟

ﺍﻧﺘﺒﻪ لها ﺟﻴﺪﺍً.. إشارات تحذرك من قبول وظيفة جديدة

دموع وقبلات.. فيديو مؤثر لوالدة أردا غولر بعد انتقاله لريال مدريد

الملك تشارلز يفقد أعصابه علناََ على زوجته كاميلا (فيديو)

أكثر 7 عقد نفسيّة شيوعًا تجمع بين جميع النساء..

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC