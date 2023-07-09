الأحد, يوليو 9, 2023
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حياتنا

فتيات بصور فاضحة في أحد الشاليهات بالسعودية! (شاهد)

تصدر تريند "سيلفي الذوق العام” مواقع التواصل في السعودية بعد ظهور فاضح لفتاة في أحد المقاهي

كتب شيراز ماضي
فتيات فلبينيات بصور فاضحة في أحد الشاليهات بالسعودية
شاليه (صورة تعبيرية)
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وطن – أثارت صورة نشرت على حساباتٍ سعودية، جدلاً واسعاً، تظهر فيها -وفق مغردين-، فتيات فلبينيات يرقصن بـ”ملابس فاضحة” في أحد الشاليهات بالسعودية .

وقال حساب “نورة الحربي” -الموثق على تويتر-، الذي نشر الصورة ويبدو أنها مأخذوة كلقطة من فيديو على تطبيق “تيك توك”: “فلبينيات ينشرن صور فاضحة في الشالية. عندما تجد أن الذوق العام ينتهك على يد سعوديات عاريات فمن الطبيعي أن الأجانب يتطاولون على القوانين إنهم علموا أنه مجرد سواد على بياض”.

ولم يتسن لــ”وطن” التحقق من الصورة المنشورة.

وخلال الساعات الماضية، تصدر تريند “سيلفي الذوق العام”، مواقع التواصل في السعودية، بعد ظهور فاضح لفتاة في أحد المقاهي.

وظهرت الفتاة في فيديو متداول رصدته “وطن“، وهي تقف أمام المرآة في مقهى عام لتلتقط سيلفي لها.

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وكانت الفتاة المخالفة لـ” الذوق العام” في السعودية، ترتدي عباءة، لكنها فتحتها لتظهر ما كانت تلبسه تحتها من أزياء مثيرة.

وكانت الفتاة التي حرصت على تغطية وجهها، ترتدي تنورة قصيرة بفتحة جانبية تكشف فخذها، مع توب نصف بطن.

وطالب ناشطون سعوديون بمحاسبة الفتاة، تحت هاشتاج “الذوق العام”، مؤكدين أنها خالفت لوائحه.

المصدررصد وطن (تويتر)

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