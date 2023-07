شعرت براحة بعد خلع الحجاب والعباءة.. “NYT” تحاور سعودية من المملكة الجديدة

- Advertisement -

وطن – تتجول الشابة السعودية “فاطمة الزمام” في شوارع المملكة مرتدية بنطالا ضيقا، وقميصا، ودون حجاب، كما أنها تقود سيارتها الأمريكية بمفردها في الصحراء، وذلك بحكم عملها مرشدة سياحية، في مشهد لم يكن حتى وقت قريب مألوفا للسعوديين والأجانب.

فاطمة الزمام (34 عاما) التي تعمل منذ سنوات كمرشدة سياحية للسياح من دول مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا والصين، ليست إلا نموذجاً للتحول الجوهري الذي شهدته المملكة المعروفة منذ زمن بعيد بأنها بلد محافظ، ويضع القيود على حقوق النساء، على حدّ تعبير تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

Fatimah Al Zimam, a Saudi tour guide, has introduced visitors from around the world to her country, which recently opened to nonreligious tourism. She spoke to us about her favorite sites and what it’s like to be a female tour guide in Saudi Arabia. https://t.co/Xyl072bG9z

— New York Times World (@nytimesworld) July 7, 2023