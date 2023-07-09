الأحد, يوليو 9, 2023
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سيلفي الذوق العام.. فعل فاضح لفتاة في مقهى عام في السعودية يثير الغضب! (فيديو)

كتب وطن
سيلفي الذوق العام.. فعل فاضح لفتاة في مقهى عام في السعودية يثير الغضب! (فيديو)
سيلفي الذوق العام
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وطن- تصدر تريند سيلفي “الذوق العام”، مواقع التواصل في السعودية، بعد ظهور فاضح لفتاة في أحد المقاهي.

وظهرت الفتاة في فيديو متداول رصدته “وطن”، وهي تقف أمام المرآة في مقهى عام لتلتقط سيلفي لها.

الذوق العام

وكانت الفتاة المخالفة لـ” الذوق العام” في السعودية، ترتدي عباءة، لكنها فتحتها لتظهر ما كانت تلبسه تحتها من أزياء مثيرة.

وكانت الفتاة التي حرصت على تغطية وجهها، ترتدي تنورة قصيرة بفتحة جانبية تكشف فخذها، مع توب نصف بطن.

وطالب ناشطون سعوديون بمحاسبة الفتاة، تحت هاشتاج “الذوق العام“، مؤكدين أنها خالفت لوائحه.

ناشطون غاضبون

وجاء في التعليقات: “مشهد من الافلام المنحطة التي تصطف فيها بائعات الاجساد على الرصيف امام المحلات.. حتى السائح الاجنبي يتقزز من هذا المنظر.. نتمنى اتخاذ العقاب الرادع لها ولأمثالها الذين تعدو بوقاحة على نظام المملكة العربية السعودية دينيا واخلاقيا”.

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بينما ادعى ناشط أن الفتاة سورية، وكتب:  فتاة سورية ونتمنى ترحيلها لبلدها بالشلوت.. وتروح تتفصخ وتصور نفسها هناك هي حره بس بعيد عنا.. وتشيل علم السعودية من حسابها، أقرفونا هالأشكال الرخيصة الله يقرفهم هم وتلزقهم بالسعودية”.

ماذا عن جورجينا؟

لكن آخرون دافعوا عن الفتاة معتبرين ما فعلته حرية شخصية. وقارنوا بينها وبين جورجينا رودريغيز التي تقيم مع شريكها نجم نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، في الرياض.

فجاء في التعليقات: “ما اشوفكم طالبتوا بالقبض على جورجينا اللي طالعة مطعم بالرياض مع “حبيبها” بفستان ضيق وقصير.. اوه صح هذي سعودية لازم تقمعونها لأنها الوحيدة اللي المفروض تطبق الذوق العام وتعاليم الإسلام”.

سيلفي الذوق العام
استشهد الناشطون بصور جورجينا في الرياض
سيلفي الذوق العام
جورجينا ورونالدو

وقالت أخرى: “زوجة المغتصب، محد قال لها شي.. مفروض يحترمون بلد مسلمه مايطلع الاستشراف على السعوديات بس”.

ووافقهم ناشط ثالث الرأي قائلا: “ما دام انشغل مجانين تويتر في المطالبة بمعاقبة هذه الفتاة ..فهذا يعني انها سعودية .. ولو كانت اجنبية.. لظهرت التعليقات لهؤلاء المجانين… مادحة ومتغزلة بها”.

وغزت السعودية، مشاهدُ الانحطاط والانحلال بشكل غير مسبوق، منذ تولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضمن برنامجٍ دمّر الصورة المحافظة التي عُرفت عن المملكة على مدار تاريخها.

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