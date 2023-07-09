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حياتنا

زوجة زيدان بـ”بكيني” مثير في البحر! (شاهد)

هذه ليست المرّة الأولى التي تظهر فيها زوجة زيدان بالـِ"بيكيني" مع زوجها وأبناءهما

كتب أنس السالم
زوجة زيدان
زوجة زيدان
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وطن – نشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، لـ”فيرونيك زيدان”، زوجة زين الدين زيدان، لاعب كرة القدم السابق والمدرب الفرنسي جمعته به وأولادهما.

ونشر حساب “عديلة” الساخر على انستغرام، صورة لزوجة زيــدان تتوسط زوجها وأولادهما في مياه البحر، وقد ظهرت ترتدي “بيكيني”.

وعلّق حساب “عديلة” على الصورة بقوله: “شكلها مرتو لزيدان كانت تحطّلهم بروتين لولادها بالببرونة”. في إشارة إلى أجسادهم الرياضية الممشوقة.

زوجة زيدان فيرونيك زيدان
زوجة زيدان وابناءهما

وهذه ليست المرّة الأولى التي تظهر فيها زوجـة زيدان، بالـِ”بيكيني” مع زوجها وأبناءهما، كما نشاهد في الصور أدناه، وهي منتشرة على المواقع سابقاً.

زوجة زيدان تتوسط أبناءها وزوجها بملابس البحر
فيرونيك زيدان تتوسط أبناءها وزوجها بملابس البحر

ولزيدان صانع مجد الكرة الفرنسية في السنوات الماضية، وبطل مونديال 1998، أربعة أبناء هم:

1.إنزو زيدان (28 عاماً).

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إنزو زيدان
إنزو زيدان

2.لوكا زيدان (24 عاما)

لوكا زيدان
لوكا زيدان ووالدته

3.تيو زيدان (21 عاماً) 

تيو زيدان
تيو زيدان

4.إلياز زيدان (17 عاماً) 

إلياز زيدان
إلياز زيدان

وفى مثل هذا اليوم، قبل 22 عاما، وبالتحديد في التاسع من شهر مارس عام 2001، قدم نادي ريال مدريد الإسباني، نجمه الجديد الفرنسي زين الدين زيدان، لاعبا جديدا في الفريق قادما من يوفنتوس.

وتولى زيدان تدريب ريال مدريد منذ 2019 – 2021.

ورفض زيدان العرض المغريّ الذي تقدم به نادي النصر السعودي للتعاقد معه هذا الصيف.بحسب موقع “فوت ميركاتو

المصدررصد وطن ((انستغرام) + مواقع الكترونية

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