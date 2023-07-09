زوجة زيدان بـ”بكيني” مثير في البحر! (شاهد)

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وطن – نشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، لـ”فيرونيك زيدان”، زوجة زين الدين زيدان، لاعب كرة القدم السابق والمدرب الفرنسي جمعته به وأولادهما.

ونشر حساب “عديلة” الساخر على انستغرام، صورة لزوجة زيــدان تتوسط زوجها وأولادهما في مياه البحر، وقد ظهرت ترتدي “بيكيني”.

وعلّق حساب “عديلة” على الصورة بقوله: “شكلها مرتو لزيدان كانت تحطّلهم بروتين لولادها بالببرونة”. في إشارة إلى أجسادهم الرياضية الممشوقة.

وهذه ليست المرّة الأولى التي تظهر فيها زوجـة زيدان، بالـِ”بيكيني” مع زوجها وأبناءهما، كما نشاهد في الصور أدناه، وهي منتشرة على المواقع سابقاً.

ولزيدان صانع مجد الكرة الفرنسية في السنوات الماضية، وبطل مونديال 1998، أربعة أبناء هم:

1.إنزو زيدان (28 عاماً).

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2.لوكا زيدان (24 عاما)

3.تيو زيدان (21 عاماً)

4.إلياز زيدان (17 عاماً)

وفى مثل هذا اليوم، قبل 22 عاما، وبالتحديد في التاسع من شهر مارس عام 2001، قدم نادي ريال مدريد الإسباني، نجمه الجديد الفرنسي زين الدين زيدان، لاعبا جديدا في الفريق قادما من يوفنتوس.

في مثل هذا اليوم من عام 2001

تم تقديم الاسطورة زين الدين زيدان لاعباً لريال مدريد … تم شراء زيدان ب ٧٥ مليون يورو من اليوفي ولكن بدل تاريخ ريال مدريد بالكامل pic.twitter.com/SyrowLMvE2 — هاي كورة (@hihi2site) July 9, 2023

وتولى زيدان تدريب ريال مدريد منذ 2019 – 2021.

ورفض زيدان العرض المغريّ الذي تقدم به نادي النصر السعودي للتعاقد معه هذا الصيف.بحسب موقع “فوت ميركاتو“