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حياتنا

رقص ساخن لمغربيات فقدن السيطرة على أنفسهن بحفل نجوى كرم

رقص فاق الحدود وجدل واسع: كيف استجابت النساء المغربيات لموسيقى نجوى كرم؟

كتب فهمي الورغمي
رقص المغربيات
رقص مغربيات في حفل نجوى كرم
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وطن – أظهر مقطع فيديو رائج، مجموعة من الشابات المغربيات وهن يرقصن بشكل مثير ومفرط في الحفل الفني الذي أحيته الفنانة اللبنانية نجوى كرم في المغرب، أمس السبت.

وأبدى الكثيرون استياءهم واستنكارهم من هذا السلوك، واعتبروا أنه ينتهك القيم والتقاليد الاجتماعية بالمملكة المغربية.

فيما اعتبره آخرون الأمر مجرد نشوة عابرة لحفل شهد زخماً جماهيرياً غير مسبوق بالنسبة لـ “نجوى كرم”.

رقص مغربيات في حفل نجوى كرم

وأحيت نجوى كرم، أمس السبت، حفلا غنائيا صاخباً في المغرب بالموسيقى والأغاني والرقص، كانت فرصة مناسبة للمغنية اللبنانية للاستماع والترفيه مع جمهورها المغربي.

وتناول ناشطون لقطات من الحفل الضخم، وظهر خلاله عدد من الشابات المغربيات وهنّ يرقصن بطريقة مثيرة على أنغام نجوى كرم وسط حضور جماهيري غفير.

نجوى كرم تتألق في المـغرب

وقدمت نجوى كرم (57 عاماً) في حفلها كامل العدد بالعاصمة المغربية، باقة من أجمل أغانيها التي ألهبت المسرح وتفاعل معها جمهورها المغربي بشكل لافت.

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كما أدت نجـوى كرم أكثر من وصلة رقص على المسرح على أنغام الموسيقى، ألهبت حماس المغاربة وتفاعل معها الحضور بشكل كبير.

وحظيت كرم بترحيب جماهيري واسع في المـغرب، تجلى في الحماس الكبير الذي طغى على حفلتها التي شاركها إياها الفنان ماجد المهندس.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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