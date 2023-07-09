دراسة أميركيّة: مناشف المطبخ وإسفنج غسل المواعين أقذر من مقعد المرحاض بـ 200000 مرة

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وطن-هل تعلم أن الأشياء التي تستخدمها يوميًا لتنظيف مطبخك قد تكون مليئة بالبكتيريا والجراثيم؟

توصلت دراسة أجرتها جامعة أريزونا في الولايات المتحدة إلى أن مناشف المطبخ وإسفنج المواعين أقذر بمئتي ألف مرة من مقاعد المرحاض، ما يجعلها مصدرًا للعدوى والمرض بحسب ما نشرته مجلّة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية.

أخذ الباحثون عينات من 82 منشفة مطبخ و 27 إسفنجة لغسل المواعين من منازل مختلفة وقاموا بتحليلها في المختبر. ووجدوا أن 89٪ من مناشف المطبخ، و 100٪ من إسفنج غسل المواعين، تحتوي على القولونيات، وهي نوع من البكتيريا الموجودة في البراز ويمكن أن تسبب الإسهال والقيء والحمى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن 25٪ من مناشف المطبخ و 36٪ من الإسفنج المخصّص لغسل المواعين، تحتوي على بكتيريا الإشريكية القولونية، وهي جرثومة يمكن أن تسبب التهابات المسالك البولية والتهاب المعدة والأمعاء وحتى الإنتان.

وأظهرت النتائج أن مناشف المطبخ وإسفنج المواعين، تحتوي في المتوسط ​​على 10 ملايين بكتيريا لكل سنتيمتر مربع، في حين أن مقعد المرحاض يحتوي على 50 بكتيريا فقط لكل سنتيمتر مربع. وهذا يعني أن القماش والإسفنج أقذر بمئتي ألف مرة من مقعد المرحاض.

لماذا المناشف والإسفنج متسخ للغاية؟

وفق ما ترجمته “وطن“، فإن مناشف المطبخ والإسفنج؛ هي أشياء تُستخدم كثيرًا لتنظيف الأسطح والأواني والطعام في المطبخ. ومع ذلك، في كثير من الأحيان لا يتم غسلها أو تغييرها بانتظام بما يكفي، ما يتسبب في تراكم البقايا العضوية والرطوبة والحرارة، ما يخلق بيئة مثالية لنمو الكائنات الحية الدقيقة.

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بالإضافة إلى ذلك، عند استخدامها لتنظيف أشياء مختلفة، يمكن أن يحدث التلوث المتبادل، أي انتقال البكتيريا من مكان إلى آخر. وعلى سبيل المثال، إذا كنت تستخدم نفس قطعة القماش لتجفيف يديك ومسح المنضدة وتجفيف الأطباق، فقد تنشر الجراثيم في جميع أنحاء مطبخك.

كيف تمنع الملابس والإسفنج من أن تشكل خطراً على الصحة؟

للوقاية من الالتهابات والأمراض التي يمكن أن تسببها مناشف المطبخ المتسخة وإسفنج المواعين المليء بالبكتيريا، من المهم اتباع بعض إجراءات النظافة الأساسية:

اغسل مناشف المطبخ والإسفنج بعد كل استخدام بالماء الساخن والصابون أو المنظفات.

قم بتغيير المناشف والإسفنج أسبوعيًا أو عندما تبدو متسخة أو كريهة الرائحة.

استخدم أقمشة وإسفنجًا مختلفًا لكل مهمة أو منطقة في المطبخ. على سبيل المثال، استخدم قطعة قماش واحدة فقط لتجفيف يديك، وأخرى لتنظيف المنضدة، وأخرى لتجفيف الأطباق فقط.

عقم المناشف والإسفنج مرة واحدة في الأسبوع على الأقل. يمكنك القيام بذلك عن طريق غليها في الماء لمدة 10 دقائق أو وضعها في الميكروويف لمدة دقيقة واحدة أو نقعها في محلول مبيض لمدة 15 دقيقة.

جفف القماش والإسفنج جيدًا بعد كل استخدام واحفظه في مكان بارد وجيد التهوية.

باتباع هذه النصائح، ستتمكن من الحفاظ على مطبخك نظيفًا وآمنًا، ما يمنع مناشف المطبخ وإسفنج غسل الأواني من أن تشكل خطرًا على صحتك.

كيفية اختيار أفضل إسفنج للمواعين

إذا كنت تبحث عن خيارات جيّدة عند شراء مناشف الأطباق وإسفنج غسل المواعين، فمن المستحسن اختيار المنتجات المصنوعة من مواد طبيعية وقابلة للتحلل، مثل القطن العضوي أو نبات اللوفا.

هذه المواد صديقة للبيئة ولا تطلق مواد ضارة، وابحث أيضًا عن أقمشة وإسفنج خالية من الأصباغ والمواد الكيميائية القاسية. سيضمن اختيار البدائل المستدامة تجربة مناشف تنظيف آمنة وخضراء في منزلك.