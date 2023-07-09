الأحد, يوليو 9, 2023
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حبس مقيم استفز الإماراتيين بفيديو في معرض سيارات.. ما الاتهامات الموجهة له؟

النيابة العامة أمرت باستدعاء مالك معرض السيارات الذي صور فيه مقطع الفيديو المشار إليه.

كتب خالد السعدي
حبس مقيم استفز الإماراتيين بفيديو في معرض سيارات.. ما الاتهامات الموجهة له؟
حبس مقيم استفز الإماراتيين
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وطن- أصدرت النيابة الإماراتية، قرارا بحبس مقيم يحمل إحدى الجنسيات الآسيوية، بعدما ظهر في مقطع فيديو داخل معرض للسيارات الفارهة.

جاء ذلك بعد ظهور هذا المقيم، في مقطع فيديو متداول، وهو يرتدي الزي الإماراتي، داخل معرض للسيارات الفارهة، يتبعه شخصان يحملان لوحا عليه مبالغ مالية طائلة.

وحسبما أظهر مقطع الفيديو، فقد أجرى هذا المقيم حوارا مع مالك المعرض، يطلب فيه شراء سيارة أعلى ثمنًا من مبلغ مليوني درهم بأسلوب استعلائي، ويوزع رزمًا مالية على العاملين في المعرض.

حبس مقيم استفز الإماراتيين بفيديو في معرض سيارات
حبس مقيم استفز الإماراتيين بفيديو في معرض سيارات

بيان النيابة العامة يستعرض قراراتها

وفي التفاصيل، أمرت النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، بحبس مقيم من جنسية آسيوية احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها في الواقعة الموثقة له بمقطع الفيديو المتداول.

واتُهم المقيم الآسيوي، باستخدام الشبكة المعلوماتية في بث دعاية مثيرة من شأنها إثارة الرأي العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ونشر محتوى لا يتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي، ويسيء إلى المجتمع الإماراتي.

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وقالت النيابة الإماراتية، إن المتهم وزّع الأموال بطريقة تفصح عن السفه وعدم تقدير قيمة المال، على نحو من شأنه الترويج لصورة ذهنية خاطئة ومسيئة عن مواطني الدولة والسخرية منهم، ومن ثم تأليب الرأي العام وإثارته مما يضر بالمصلحة العامة.

وأمرت النيابة العامة، باستدعاء مالك معرض السيارات الذي صور فيه مقطع الفيديو المشار إليه، وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام“.

وفي الوقت نفسه، أهابت النيابة الإماراتية، بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في الدولة مراعاة الضوابط القانونية والأخلاقية فيما يبثونه من محتوى إعلامي.

وحثّت على مراعاة السمات المجتمعية والثوابت الأصيلة في المجتمع الإماراتي التي جبلت على الالتزام الأخلاقي في كافة جوانب السلوك، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، رصد وتحرير وطن

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