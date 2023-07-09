الأحد, يوليو 9, 2023
الرئيسيةحياتناجورجينا وكريستيانو رونالدو شبه عاريين في أوضاع حميمية على الشاطئ! (فيديو)
حياتنا

جورجينا وكريستيانو رونالدو شبه عاريين في أوضاع حميمية على الشاطئ! (فيديو)

يواصل رونالدو الاسترخاء مع عشيقته جورجينا رودريغيز قبل العودة إلى واجبات ما قبل الموسم في النصر

كتب رفيف عبدالله
جورجينا وكريستيانو رونالدو شبه عاريين في أوضاع حميمية على الشاطئ! (فيديو)
جورجينا وكريستيانو رونالدو
- Advertisement -

وطن- مثل العديد من الأشخاص مع وصول شهر يوليو ، تستمتع جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو بأيام قليلة من السنة بين الشمس والرمال والأمواج.

وكما هو معتاد،  يشارك كلاهما لحظات الترفيه والاسترخاء هذه معًا على شبكات التواصل الاجتماعي ، حيث يشاركان مغامراتهما مع متابعيهما.

كانت واحدة من آخر هذه الخطط هي قضاء يوم وسط البحر، حيث استمتعا بيوم منعش وممتع على الدراجة المائية.

جورجينا وكريستيانو رونالدو
مارست جورجينا ورنالدو التزلج على الماء
جورجينا وكريستيانو رونالدو
تمسك العارضة بأكتاف عشيقها

شبه عارية

كما يظهر في الصورة ، تظهر جورجينا رودريغيز جسدها شبه العاري في البيكيني ، بينما تمسك بشريكها رونالدو من الخصر ، الذي يقود الدراجة المائي.

جورجينا وكريستيانو رونالدو
لم يغط جسدهما سوى القليل
جورجينا وكريستيانو رونالدو
لقطة تعكس الرومانسية والحميمية بينهما

في لقطات أخرى، ظهرت جورجينا ورنالدو في وضع حميمي، وهما يحصلان على حمام شمس قبل الغروب.

كما شوهد العشيقان يستمتعان في البحر على متن دراجة مائية والتزلج الهوائي ، بينما يسترخيان أيضًا على متن يخت فاخر.

- Advertisement -
جورجينا وكريستيانو رونالدو
مارس الشريكان القفز المظلي أيضا

عشاق الشاطئ

ويواصل رونالدو الاسترخاء قبل العودة إلى واجبات ما قبل الموسم في النصر السعودي.

كتبت جورجينا على الصور التي شاركتها عبر “انستجرام“: “عشاق الشاطئ”.

وحصلت الصور بالفعل على أكثر من 2 مليون إعجاب، وانتشرت على الشبكات الاجتماعية.

رومانسية رونالدو

وأعاد نجم النصر كريستيانو رونالدو، نشر الصور مع تعليق رومانسي، كتب فيه لجورجينا: “أحبك”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

لم يتمكن رونالدو من إلهام النصر للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي. لكن من المقرر أن يكون أقوى في الموسم المقبل بعد استكمال أعمال الانتقالات الصيفية.

لقد وقعوا بالفعل مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان ، كما ارتبطوا بقوة مع حكيم زياش لاعب تشيلسي.

د وسيعود نجم النصر قريباً إلى النادي للتدريب قبل الموسم قبل أول مباراة ودية أمام الإسباني سيلتا فيجو في 18 يوليو.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

سيلفي الذوق العام.. فعل فاضح لفتاة في مقهى عام في السعودية يثير الغضب! (فيديو)

حياتنا

ياسمين صبري تفاجئ متابعيها بهذا التصرف.. هل تعيش قصة حب ؟! (فيديو)

حياتنا

جورجينا رودريغيز تستمتع مع رونالدو بفستان مثير وشفاف كشف ملابسها الداخلية (شاهد)

رياضة

تقرير يكشف عن تفاصيل صفقة توقيع فوفانا مع النصر السعودي (صور)

رياضة

حكيم زياش يسخر من النصر السعودي بعد فشل صفقة انتقاله (صور)

رياضة

سيلعب بجوار رونالدو.. تفاصيل عقد الكرواتي بروزوفيتش مع النصر السعودي (صور)

رياضة

راتب مغرٍ.. الحارس دي خيا مطلوب في النصر السعودي

حياتنا

فيديو.. قصر رونالدو وجورجينا الأغلى في البرتغال يتسبب بقلق كبير لهما

حياتنا

جورجينا رودريغيز تزين جسدها العاري في البحر بمجوهرات سعرها سيدهشك! (شاهد)

رياضة

فشل انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي هذا الصيف لهذا السبب

حياتنا

مصورون متسللون يسجلون أكثر اللحظات حميمية لـ جورجينا ورونالدو على متن اليخت (شاهد)

الهدهد

كريستيانو رونالدو لم يُعلن إسلامه ولم يُغير اسمه لـ “كريم رونالدو”.. وهذه الحقيقة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تامر حسني يبكي ويوقف حفله في لبنان خوفاً على حياة شاب (فيديو)

هبة عبوك في تونس لمنافسة مريم الدباغ في التعري.. قميص نوم وهوت شورت! (فيديو)

“لبؤة الجزائر”.. جندية جزائرية فاتنة تُبهر تبون بقوتها الجسدية (فيديو)

قتل زوجته وقطعها وأكل هذه الأجزاء من جثتها بعد طهيها بطلب من الشيطان

حادث مدينتي.. مصير ضابط الجيش قاتل الدكتورة بسمة وتطور جديد

شعرت براحة بعد خلع الحجاب والعباءة.. “NYT” تحاور سعودية من المملكة الجديدة

هند القحطاني تتلو القرآن لتحصين حديقتها من الحسد وتكشف تكلفتها

السلطان هيثم بن طارق في شبابه.. صور نادرة نشرها نجله بلعرب لأول مرة

رقص ساخن لمغربيات فقدن السيطرة على أنفسهن بحفل نجوى كرم

حقيقة هدم مطعم لوسيدا هاسيندا وعلاقة هشام طلعت.. مفاجآت جديدة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC