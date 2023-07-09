جورجينا وكريستيانو رونالدو شبه عاريين في أوضاع حميمية على الشاطئ! (فيديو)

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وطن- مثل العديد من الأشخاص مع وصول شهر يوليو ، تستمتع جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو بأيام قليلة من السنة بين الشمس والرمال والأمواج.

وكما هو معتاد، يشارك كلاهما لحظات الترفيه والاسترخاء هذه معًا على شبكات التواصل الاجتماعي ، حيث يشاركان مغامراتهما مع متابعيهما.

كانت واحدة من آخر هذه الخطط هي قضاء يوم وسط البحر، حيث استمتعا بيوم منعش وممتع على الدراجة المائية.

شبه عارية

كما يظهر في الصورة ، تظهر جورجينا رودريغيز جسدها شبه العاري في البيكيني ، بينما تمسك بشريكها رونالدو من الخصر ، الذي يقود الدراجة المائي.

في لقطات أخرى، ظهرت جورجينا ورنالدو في وضع حميمي، وهما يحصلان على حمام شمس قبل الغروب.

كما شوهد العشيقان يستمتعان في البحر على متن دراجة مائية والتزلج الهوائي ، بينما يسترخيان أيضًا على متن يخت فاخر.

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عشاق الشاطئ

ويواصل رونالدو الاسترخاء قبل العودة إلى واجبات ما قبل الموسم في النصر السعودي.

كتبت جورجينا على الصور التي شاركتها عبر “انستجرام“: “عشاق الشاطئ”.

وحصلت الصور بالفعل على أكثر من 2 مليون إعجاب، وانتشرت على الشبكات الاجتماعية.

رومانسية رونالدو

وأعاد نجم النصر كريستيانو رونالدو، نشر الصور مع تعليق رومانسي، كتب فيه لجورجينا: “أحبك”.

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لم يتمكن رونالدو من إلهام النصر للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي. لكن من المقرر أن يكون أقوى في الموسم المقبل بعد استكمال أعمال الانتقالات الصيفية.

لقد وقعوا بالفعل مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان ، كما ارتبطوا بقوة مع حكيم زياش لاعب تشيلسي.

د وسيعود نجم النصر قريباً إلى النادي للتدريب قبل الموسم قبل أول مباراة ودية أمام الإسباني سيلتا فيجو في 18 يوليو.