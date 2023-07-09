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رياضة

تعرف على النظام الجديد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

الكاف يُلغي المرحلة التمهيدية لمسابقة كأس الكونفدرالية مع بداية الموسم المقبل

كتب فارس أبو شيحة
النظام الجديد لكأس الكونفدرالية 2023
النظام الجديد لكأس الكونفدرالية 2023
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وطن- أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، عن النظام الجديد لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية  2023-2024 الموسم المقبل.

وقرر اتحاد الكاف لكرة القدم، إلغاء المرحلة التمهيدية الإضافية الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. بدءا من الموسم القادم.

كما ويدرس الكاف في الوقت الحالي، بعض القرارات المتعلقة بالبطولة الإفريقية، على صعيد نظام المسابقة ومواعيد البطولة.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

النظام الجديد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

وأوضح الاتحاد الأفريقي، في بيان رسمي نشره بشأن النظام الجديد لكأس الكونفدرالية للموسم المقبل، عن إلغائه المرحلة التمهيدية  من بطولة كأس الكونفدرالية.

كما ويعني إلغاء المرحلة التمهيدية لكأس الكونفدرالية، بأن نحو 16 من الأندية الفائزة بالدور التمهيدي الأول، حيث ستتأهل مباشرة للمشاركة في دور المجموعات من البطولة الأفريقية القارية.

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وجاءت خطوة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، في إطار الاستعدادات. لإقامة النسخة الأولى من دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم خلال شهرين أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وبين الكاف، الفرق الخاسرة في دور ال32 من دوري أبطال أفريقيا، ستتحول مباشرة للمشاركة في كأس الكونفدرالية.

وكان فريق اتحاد العاصمة الجزائري قد توج بكأس الكونفدرالية الموسم الماضي.لأول مرة في تاريخ مسيرته، على حساب يانغ أفريكانز التنزاني.

المشاركين في كأس الكونفدرالية 2023

كما وسيشارك في بطولة دوري السوبر الأفريقي 8 فرق من كبار القارة الأفريقية السمراء، من بينها 3 فرق عربية وهي الأهلي المصري. بطل القارة والوصيف الوداد المغربي والترجي التونسي.

فيما سيشارك في بطولة كأس الكونفدرالية 202 الموسم المقبل، كلاً من صن دوانز الجنوبي الأفريقي، وإنيمبا النيجيري، وسيمبا  التنزاني وبيترو أتلتيكو الأنغولي ومازيمبي الكونغولي.

باتريس موتسيبي
باتريس موتسيبي

كما وسيكشف الاتحاد الأفريقي (الكاف)، عن كافة تفاصيل قرعة ومواعيد مسابقة كأس الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا والبطولات القارية الأخرى خلال الفترة القليلة القادمة.

ومن المتوقع أن تنطلق مسابقة كأس الكونفدرالية، منافسات مرحلة دور المجموعات مطلع العام المقبل.

المصدروطن + الكاف تويتر + مواقع التواصل

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