تصرف صادم من إيهاب توفيق في قبر علاء عبد الخالق لحظة الدفن!

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وطن- واجه الفنان المصري إيهاب توفيق، اتهاماً بإحيائه حفلاً فنيا في الساحل، بعد ساعات فقط من وفاة مواطنه الفنان علاء عبد الخالق.

لكن الفنانة المصرية منى عبد الغني روت موقفاً مؤثراً بدر من إيهاب توفيق، في جنازة الراحل علاء عبد الخالق، وتحديداً قرب قبره.

كاد يدفن معه

وقالت منى عبد الغني، في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا“، إن إيهاب توفيق كان سيدفن نفسه في قبر علاء عبد الخالق.

وروت الفنانة الموقف قائلة: “السيدة هالة زوجة علاء عبد الخالق حكت لي إن إيهاب توفيق نسي نفسه تحت وقت الدفنة.. وفضل قاعد جنبه يعيط ويدعيله وهما هيقفلوا خلاص التربة عليه”.

وتابعت الفنانة المصرية: “بقدم ليه التحية هو وحميد الشاعري وحسام حسني وكل الأصدقاء اللي بجد اللي وقفوا جنبه”.

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وفاة علاء عبد الخالق

وتوفي الفنان علاء عبد الخالق عن عمر يناهز الـ59 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

و بدأ عبد الخالق حياته الفنية عام 1980 في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة، وهم منى عبد الغنى والمطربة حنان، والموسيقار عمار الشريعي.

ثم التقى الفنان الراحل بالفنان الليبي حميد الشاعري الذي ساعده في أول ألبوم له وهو “مرسال”.